Ravenswatch s’attaque au folklore japonais avec l’arrivée de Kintarō comme personnage jouable

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Le monde de Reverie, façonné par Passtech Games pour son roguelike Ravenswatch, est le carrefour des rencontres de fables, contes et autres histoires issues de cultures du monde entier. Roméo et Juliette constituaient la dernière et intéressante entrée dans le roster de personnages, et les voilà désormais rejoints par Kintarō. Annoncé en septembre, le garçon à la hache se jette dans la lutte contre les Maîtres-Cauchemars. Cette arrivée constitue aussi une belle occasion de voir le jeu mis à jour.

Ravenswatch // Source : Nacon

Une nouvelle tête mais aussi des correctifs au programme

Quelques mois après une mise à jour « Songs of Thieves », le troisième personnage additionnel de Ravenswatch est là. Kintarō le garçon d’or, sa puissante hache et son gros pépère Kuma sont prêts à en découdre à l’occasion d’un nouveau DLC payant.

L’intérêt d’avoir un ours comme pote, c’est de pouvoir mettre le boxon dans les rangs ennemis grâce au combat monté. Bien sûr, Kintarō peut également se battre à pied tandis que Kuma fait sa vie, même si l’on peut diriger ce dernier grâce au joystick droit.

Vous l’aurez compris, Kintarō est un personnage corps-à-corps, ce qui est toujours un choix préférentiel pour celles et ceux plus à l’aise avec du bon vieux DPS. Notez que cette dualité dans le gameplay implique deux sets de compétences, offrant pas mal de possibilités dans la manière de le jouer.

Enfin, comme dit en introduction, ce nouveau personnage n’est pas la seule chose que nous propose Passtech Games. En effet, dans le cadre de la version 1.06, près de 50 Talents ont subi un rework, de quoi en rééquilibrer certains, et d’en voir d’autres ajoutés ou supprimés. Les matchmakings multijoueurs intègrent cette fois la possibilité de choisir si l’on veut rejoindre un salon de deux, trois ou quatre joueurs et joueuses, et quelques améliorations de qualité de vie complètent le tableau.

Le DLC Kintarō de Ravenswatch, au prix de 7,99€, est disponible dès maintenant sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch. La version Switch 2 du jeu est toujours attendue pour cet automne.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Ravenswatch
Ravenswatch
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 26/09/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Ravenswatch : La mise à jour Songs of Thieves est maintenant disponible avec de nouveaux ennemis à combattre

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Ravenswatch : La mise à jour Songs of Thieves est maintenant disponible avec de nouveaux ennemis à combattre

Nacon Connect 2026 : Le résumé complet de toutes les annonces (Dracula, Hell is Us, Werewolf…)

pc ps5 xbox series switch 2
Nacon Connect 2026 : Le résumé complet de toutes les annonces (Dracula, Hell is Us, Werewolf…)

Astral Ascent et Ravenswatch collaborent avec une mise à jour gratuite pour le roguelite de Hibernian Workshop

pc ps5 switch ps4
Astral Ascent et Ravenswatch collaborent avec une mise à jour gratuite pour le roguelite de Hibernian Workshop

Ravenswatch : Roméo et Juliette revivent passionnément leur amour dans le cadre d’un DLC gratuit et d’une mise à jour

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Ravenswatch : Roméo et Juliette revivent passionnément leur amour dans le cadre d’un DLC gratuit et d’une mise à jour
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Les serveurs de Gears of War: E-Day ont été victimes de plusieurs attaques DDoS cette nuit
pc xbox series
gears-of-war-e-day-trophées-1
Nintendo confirme qu’il n’a pas prévu de se débarrasser du format physique pour le moment
switch 2
Nintendo confirme qu’il n’a pas prévu de se débarrasser du format physique pour le moment
No Man’s Sky pénètre dans la galaxie mobile avec une sortie sur iPhone et iPad le 28 octobre
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one switch 2
No Man’s Sky pénètre dans la galaxie mobile avec une sortie sur iPhone et iPad le 28 octobre
GTA 6 : Le leaker a l’origine des fuites menace désormais de faire fuiter toutes les missions et la fin du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Le leaker a l’origine des fuites menace désormais de faire fuiter toutes les missions et la fin du jeu
Yoko Taro (NieR) dit avoir déjà accompli ses rêves dans sa carrière et continue de développer des jeux pour sa santé mentale
Yoko Taro (NieR) dit avoir déjà accompli ses rêves dans sa carrière et continue de développer des jeux pour sa santé mentale
Le jeu Naruto Mobile arrive enfin en Occident, plus d’une décennie après sa sortie en Chine
ios android
Le jeu Naruto Mobile arrive enfin en Occident, plus d’une décennie après sa sortie en Chine
Squadron 42 continue d’avancer puisqu’une page Steam est en ligne, avec une nouvelle bande-annonce pleine de stars
pc
Squadron 42 continue d’avancer puisqu’une page Steam est en ligne, avec une nouvelle bande-annonce pleine de stars
Sonic Racing CrossWorlds enchaîne les partenariats étonnants avec Evangelion, Hello Kitty, et même Final Fantasy VII Remake
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing CrossWorlds enchaîne les partenariats étonnants avec Evangelion, Hello Kitty, et même Final Fantasy VII Remake
Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque
pc ps5 xbox series
Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque
Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu
pc ps5 xbox series
Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu
Marvel Tokon : Jane Foster (Thor) montrera qui est la patronne dès cet hiver, Venom et Jubilee arrivent également
pc ps5
Marvel Tokon : Jane Foster (Thor) montrera qui est la patronne dès cet hiver, Venom et Jubilee arrivent également
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)
Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6
Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6
Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware
pc ps5 switch switch 2
Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars
Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif
ios android
Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif
L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028
pc ps5 ps4
L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028
Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)
pc ps5 xbox series ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)
Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA
Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA
Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre
Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées
pc ps5 xbox series
Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées
La version PS5 de Forza Horizon 6 sortira bien en janvier, la première extension du jeu est aussi en route
pc ps5 xbox series
Forza Horizon 6 // Capture d'écran officielle
Cyberpunk 2077 décroche son adaptation au cinéma avec Paramount qui produira le film
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
Cyberpunk 2077