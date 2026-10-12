Ravenswatch s’attaque au folklore japonais avec l’arrivée de Kintarō comme personnage jouable

Une nouvelle tête mais aussi des correctifs au programme

Quelques mois après une mise à jour « Songs of Thieves », le troisième personnage additionnel de Ravenswatch est là. Kintarō le garçon d’or, sa puissante hache et son gros pépère Kuma sont prêts à en découdre à l’occasion d’un nouveau DLC payant.

L’intérêt d’avoir un ours comme pote, c’est de pouvoir mettre le boxon dans les rangs ennemis grâce au combat monté. Bien sûr, Kintarō peut également se battre à pied tandis que Kuma fait sa vie, même si l’on peut diriger ce dernier grâce au joystick droit.

Vous l’aurez compris, Kintarō est un personnage corps-à-corps, ce qui est toujours un choix préférentiel pour celles et ceux plus à l’aise avec du bon vieux DPS. Notez que cette dualité dans le gameplay implique deux sets de compétences, offrant pas mal de possibilités dans la manière de le jouer.

Enfin, comme dit en introduction, ce nouveau personnage n’est pas la seule chose que nous propose Passtech Games. En effet, dans le cadre de la version 1.06, près de 50 Talents ont subi un rework, de quoi en rééquilibrer certains, et d’en voir d’autres ajoutés ou supprimés. Les matchmakings multijoueurs intègrent cette fois la possibilité de choisir si l’on veut rejoindre un salon de deux, trois ou quatre joueurs et joueuses, et quelques améliorations de qualité de vie complètent le tableau.

Le DLC Kintarō de Ravenswatch, au prix de 7,99€, est disponible dès maintenant sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch. La version Switch 2 du jeu est toujours attendue pour cet automne.