Ravenswatch : Roméo et Juliette revivent passionnément leur amour dans le cadre d’un DLC gratuit et d’une mise à jour

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Plutôt Roméo, avec l’usage d’une rapière et des attaques vives au corps-à-corps, ou plutôt Juliette, davantage efficace à distance en maniant un redoutable mousquet ? L’arrivée dans Ravenswatch des protagonistes formant l’un des couples au destin le plus tragique de la littérature laisse le choix.

Le duo prend d’ailleurs tout son sens lorsqu’il est joué en coopération. Évidemment taillés pour agir en synergie, ces deux profils offrent une osmose qui est cependant à double tranchant. Car en cas de mort définitive de l’un des deux personnages, l’autre mourra instantanément.

Une subtilité qui se développe dans la biographie du couple où l’on apprend que, finalement et dans la version de l’histoire de Ravenswatch, Roméo a fini par être ressuscité grâce à un pacte effectué entre Juliette et Baba Yaga. La contrepartie, vous l’avez compris, est un destin lié entre les deux amoureux, pour le meilleur et pour le pire.

L’arrivée de Roméo et Juliette se fait conjointement avec la disponibilité d’un pack de six skins additionnels pour habiller le couple, au prix de 4,99 €. Enfin, une mise à jour débarque dans le même temps, faisant passer le jeu en version 1.2.1. avec tout un tas de paramètres d’équilibrage et d’options de qualité de vie supplémentaire, dont le détail se trouve sur le site officiel.

Le DLC Roméo et Juliette ainsi que la mise à jour 1.2.1. pour Ravenswatch est d’ores et déjà disponible gratuitement sur PC et consoles.