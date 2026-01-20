Astral Ascent et Ravenswatch collaborent avec une mise à jour gratuite pour le roguelite de Hibernian Workshop

Les Français main dans la main

Voilà de quoi vous donner envie de relancer Astral Ascent si Ravenswatch fait aussi partie de votre ludothèque. Le titre s’offre aujourd’hui une mise à jour massive, Ravenswatch Sentinel, qui permet de jouer avec 5 personnages supplémentaires issus du jeu de Passtech Games : Scarlet (Petit Chaperon Rouge), Pied Piper, Beowulf, Snow Queen et Merlin. Ce qui vous permettra donc de relancer plusieurs runs pour découvrir à quel point ces personnages peuvent être puissants, d’autant plus que cette mise à jour ne s’arrête pas là.

Vous retrouverez également une nouvelle salle avec le Sablier des Rêves, dans laquelle vous rencontrerez le Marchand de Sable. Celui-ci pourra augmenter la rareté de vos Gambits, et c’est aussi là que vous collecterez de nouveaux Échos Vengeurs, si vous êtes prêts à sacrifier des Échos standards.

Astral Ascent est disponible sur PC, et les versions PS4, PS5 et Switch arriveront prochainement. Par ailleurs, notez que Ravenswatch a récemment été mis à jour lui aussi, justement en accueillant Merlin dans ses rangs sous la forme d’un nouveau DLC à acheter.