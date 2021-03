Quand peut-on espérer une sortie pour GTA 6 ?

De nombreuses séries dans le jeu vidéo ont su se faire un nom au fil des itérations. Mais s’il y en a bien une franchise qui a su particulièrement se démarquer tout en étant particulièrement lucrative, c’est bien Grand Theft Auto. Chapeauté par Rockstar North, la saga s’est écoulée à plus de 320 millions d’exemplaires. Alors forcément, nombreux sont les joueurs à attendre les prochaines aventures.

Quand pourrait sortir GTA VI ?

Ce n’est pas un secret : un nouveau Grand Theft Auto est en route. A demi-mot confirmé par Rockstar, déjà évoqué par plusieurs artistes et développeurs, tout le monde sait que l’on aura un sixième épisode. Cependant, une question revient souvent : quand va sortir GTA 6 ? Une interrogation légitime puisque Grand Theft Auto V est sorti en 2013 et que de nombreux joueurs attendent avec grande hâte le prochain volet. Néanmoins, il ne faudra pas l’attendre pour 2021. Probablement pas non plus pour 2022, tout du moins, pas avant la fin de l’année.

Pour appuyer ces propos, plusieurs éléments nous permettent d’en tirer cette conclusion. Tout d’abord, le succès de GTA 5, qui cartonne encore : 2020 a été la plus grosse année de vente pour le jeu, après celle de sa sortie en 2013. Grand Theft Auto Online est encore très actif et les acheteurs toujours plus nombreux, même plusieurs années après son lancement.

Pas avant 2022 / 2023 ?

Rockstar n’a donc aucun intérêt à se précipiter pour un nouveau jeu, sachant que l’ancien fonctionne encore. Celui-ci est d’ailleurs prévu sur nouvelle génération avec une future présence sur la Xbox Series X et la PlayStation 5 pour 2021. Il y a peu, le studio a déclaré qu’il préférait proposer un véritable remaster plutôt qu’un simple portage pour ses jeux, et notamment GTA V. Une première raison qui ne donne que peu d’espoirs quant à une éventuelle sortie dans l’année pour Grand Theft Auto VI.

Un autre élément vient renforcer cette fenêtre de sortie lointaine. Jason Schreier, journaliste réputé (et actuellement chez Bloomberg), avait sorti une enquête en avril 2020 qui revenait sur les conditions de travail désastreuses chez Rockstar à l’époque de Red Dead Redemption 2. En expliquant que celles-ci semblaient s’améliorer, il a également affirmé que le studio s’attelait désormais au futur gros projet, à savoir Grand Theft Auto VI.

En confirmant le développement de ce GTA 6, il explique cependant que celui-ci ne serait qu’au début de son développement et qu’il serait également de proportion moins ambitieuse que le cinquième volet. Une déclaration qui va finalement bien dans le sens de ce qu’avait déclaré Dan Houser fin 2018, lorsqu’il ne voulait pas sortir de GTA sous la présidence de Donald Trump et qu’il ne savait pas encore quelle direction prendrait ce sixième opus.

Ne pas croire toutes les rumeurs

En rassemblant l’ensemble de ces indices, il est donc assez facile d’en tirer une conclusion : Grand Theft Auto VI, ce n’est pas pour tout de suite. Une conclusion logique me direz-vous, mais qui permet tout de même de canaliser certaines attentes, puisque régulièrement, de nombreux joueurs s’étonnent de ne toujours pas avoir les dernières actualités sur GTA 6 ou d’attendre encore une annonce.

Si vous êtes probablement nombreuses et nombreux à savoir que son arrivée n’est pas tout de suite, c’est aussi l’occasion pour notre équipe de vous rappeler qu’il ne faut pas croire tous les bruits de couloir qui circulent autour du prochain Grand Theft Auto. La franchise a toujours été particulièrement sujette aux rumeurs et aux fausses fuites et si certaines se sont déjà avérées vraies, la majorité ne sont que des bombes lâchées par certains adorateurs pour alimenter l’engouement, mais qui malheureusement, ne sont pas véridiques.

Soyez donc patient. Oui, GTA 6 est en développement et non, il ne sortira pas avant – au moins – une bonne année. Attendons d’abord la sortie de GTA V sur PS5 et Xbox Series. Qui sait, Rockstar pourrait titiller les fans en même temps ?