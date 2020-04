Débrief’ : PS5 limitée au lancement, GTA 6, Crysis Remastered et RE4 Remake

On est dimanche ! Vous savez ce que ça veut dire ? C’est l’heure du débriefe. On espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous et on fait le point sur l’actualité majeure des derniers jours. Eh oui, le tout, en vidéo.

GTA 6 et Rockstar

On en profitera bien sûr pour parler du prochain Grand Theft Auto et de la situation de Rockstar Games, un sujet mené par Jason Shreier. Le journaliste nous explique que la situation semble s’améliorer au sein du studio (qui avait été pointé du doigt pour ses conditions de travail désastreuses), l’occasion de s’attarder sur les éléments de cette enquête.

Le prix de la PS5, difficile à estimer ?

Après Kotaku et l’enquête de Jason, attardons-nous sur un article du sérieux site Bloomberg qui explique que Sony semble être dans une drôle de situation. La PS5 serait effectivement dans une passe compliquée : prix difficile à fixer, prévisions revues à la baisse et des complications liées aux derniers ajustements.

Crysis de retour, RE4 aussi ?

Enfin on évoquera pas mal de sujets. De nombreuses dates de sortie déjà, mais également l’officialisation d’un Crysis Remastered pour cet été. Des bruits de couloir cette fois, font mention d’un nouveau remake chez Capcom : celui de Resident Evil 4 qui pourrait bien arriver en 2022.