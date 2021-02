GTA V s’est vendu à 140 millions d’exemplaires et a vécu l’une de ses meilleures années en 2020

Si vous vous demandez pourquoi Rockstar n’est pas pressé de sortir GTA VI, le dernier rapport financier de Take-Two pourrait vous en indiquer la raison. L’éditeur de GTA V a publié quelques chiffres astronomiques pour ce cinquième épisode, qui s’est officiellement vendu à 140 millions d’exemplaire depuis sa sortie.

Des chiffres de ventes impressionnants et des remasters au programme ?

Oui, vous avez bien lu, GTA V a distribué plus de 140 millions de copies depuis sa sortie en 2013, soit 10 millions de plus que par rapport à l’année dernière. Le succès du jeu est toujours constant et ne semble pas faiblir, en témoigne l’année 2020, qui a été la deuxième meilleure année pour le jeu, juste derrière l’année de son lancement en 2013.

La situation sanitaire a peut-être aidé, mais le résultat reste impressionnant pour un jeu sorti il y a maintenant presque 8 ans. Et cela ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, puisque les version next-gen du jeu devraient elles aussi se vendre par millions. A côté de cela, Red Dead Redemption 2 affiche maintenant 36 millions d’unités vendues, contre 8 millions pour NBA 2K21.

VGC rapporte également que durant la présentation des résultats, le président de Take-Two Strauss Zelnick a répondu à une question d’un analyste concernant la possibilité de remasters pour les précédents épisodes de la série de GTA. Il a préféré ne pas s’étendre sur le sujet, en laissant Rockstar libre de son calendrier, mais il précise que c’est une « question intéressante et encourageante« . On suppose effectivement que la porte n’est pas fermée pour des remasters, mais ce n’est pas aujourd’hui que l’on en apprendra plus.