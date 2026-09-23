Pulsato dans Aniimo, comment l’obtenir ?

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L’un des premiers mystères du lancement d’Aniimo, c’est la présence dans votre Aniimopédia d’un Aniimo que vous ne trouverez nul part sur Idylle, Pulsato. La créature portant le rang 82 dans votre « pokédex » fait pourtant office de mascotte un peu partout sur Astra mais dispose bel et bien de son propre cheminement pour mettre le grappin dessus, et vous allez voir que ce ne sera pas de tout repos.

Aniimo Pulsato
Obtenir Pulsato dans Aniimo // Source : ActuGaming

Comment obtenir Pulsato dans Aniimo ?

Nul besoin de chercher l’habitat préféré de Pulsato ou encore l’Aniipod qui en fait mention. Pour débloquer Pulsato, vous allez tout simplement devoir réunir pas moins de 40 fragments de Pulsato, des morceaux de l’Aniimo scellés dans des éclats temporels. Le problème, c’est que vous n’obtiendrez ces fragments qu’auprès des Nomades répartis un peu partout dans les Plaines venteuses. Réunissez 40 fragments et vous pourrez débloquer un exemplaire de Pulsato, dans n’importe quelle boutique de n’importe quel avant-post des Nomades, notamment chez Joff, le marchand positionné juste à côté du Terminal de recherche.

Ces Nomades, vous devrez bien évidemment les affronter en combat régulier, souvent relevé lors des premières heures de jeu. Heureusement, vous pourrez changer votre escouade en fonction des recommendations données à l’écran pour paraître en supériorité par rapport à votre adversaire. Vous repèrerez ces Défis de Nomade dans le monde ouvert à l’aide d’une petite flèche blanche au-dessus de leur tête ou bien sur la carte interactive en jeu ou en ligne.

Vous obtiendrez un seul Fragment de Pulsato par Nomade battu, les rejouer ne vous servira qu’à obtenir de meilleures récompenses… sans fragment !

Aniimo combat nomade 3

Menez des combats contre des Nomades dans Aniimo // Source : ActuGaming

Mais au fait, c’est qui Pulsato ?

Pulsato est un Aniimo de type Electrique/Foudre passionné de musique qui s’est autrefois égaré dans la marée obscure des anomalies temporelles. Sa principale fonction sera la REGEN (il fait partie des 10 Aniimo de ce type – il en est d’ailleurs le meilleur sur ce rôle) et il ne dispose pas pour l’instant d’évolution particulière ni d’autre forme que sa forme de base. Il dispose de compétences en rapport avec l’électricité, y compris dans votre Foyer et sera un partenaire parfait, si ce n’est idéal si vous souhaitez un équipe avec un élément Foudre.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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