Pulsato dans Aniimo, comment l’obtenir ?

Comment obtenir Pulsato dans Aniimo ?

Nul besoin de chercher l’habitat préféré de Pulsato ou encore l’Aniipod qui en fait mention. Pour débloquer Pulsato, vous allez tout simplement devoir réunir pas moins de 40 fragments de Pulsato, des morceaux de l’Aniimo scellés dans des éclats temporels. Le problème, c’est que vous n’obtiendrez ces fragments qu’auprès des Nomades répartis un peu partout dans les Plaines venteuses. Réunissez 40 fragments et vous pourrez débloquer un exemplaire de Pulsato, dans n’importe quelle boutique de n’importe quel avant-post des Nomades, notamment chez Joff, le marchand positionné juste à côté du Terminal de recherche.

Ces Nomades, vous devrez bien évidemment les affronter en combat régulier, souvent relevé lors des premières heures de jeu. Heureusement, vous pourrez changer votre escouade en fonction des recommendations données à l’écran pour paraître en supériorité par rapport à votre adversaire. Vous repèrerez ces Défis de Nomade dans le monde ouvert à l’aide d’une petite flèche blanche au-dessus de leur tête ou bien sur la carte interactive en jeu ou en ligne.

Vous obtiendrez un seul Fragment de Pulsato par Nomade battu, les rejouer ne vous servira qu’à obtenir de meilleures récompenses… sans fragment !

Mais au fait, c’est qui Pulsato ?

Pulsato est un Aniimo de type Electrique/Foudre passionné de musique qui s’est autrefois égaré dans la marée obscure des anomalies temporelles. Sa principale fonction sera la REGEN (il fait partie des 10 Aniimo de ce type – il en est d’ailleurs le meilleur sur ce rôle) et il ne dispose pas pour l’instant d’évolution particulière ni d’autre forme que sa forme de base. Il dispose de compétences en rapport avec l’électricité, y compris dans votre Foyer et sera un partenaire parfait, si ce n’est idéal si vous souhaitez un équipe avec un élément Foudre.