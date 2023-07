PS5 : Une nouvelle mise à jour arrive en bêta, les SSD 8 To bientôt compatibles et la fin du bip à l’allumage

La fin du bip

Cette nouvelle mise à jour n’est donc pas encore accessible pour tout le monde mais on sait ce qu’elle contient. Tout d’abord, elle permettra à la console d’être enfin compatible avec des SSD de plus grande capacité, jusqu’à 8 Go de stockage. Une amélioration non-négligeable pour celles et ceux qui stockent en masse.

On retiendra aussi la prise en charge des appareils audios compatibles Dolby Atmos, qui était aussi très attendue. Et puisque l’on parle des sons, autant aborder une fonctionnalité étonnante qui est ajoutée ici : la possibilité de régler ou de couper le son du « bip » à l’allumage de la console. Vous savez, ce fameux son qui fait parfois sursauter et qui est capable de réveiller les personnes aux alentours alors que vous souhaitiez jouer en toute discrétion.

Voici les modifications importantes à retenir pour cette nouvelle mise à jour, listées sur le PlayStation Blog :

Prise en charge des SSD M.2 d’une capacité maximale de 8 To

Prise en charge des appareils audios compatibles Dolby Atmos

Possibilité de régler le bip de la console

Recherche de jeux dans votre bibliothèque

Les cartes de l’Aide au jeu ont été améliorées

Mise à jour de l’interface de Party

Accès simplifié aux sessions de jeu de vos amis

Possibilité de réagir aux messages avec des emojis

Cette mise à jour est donc uniquement disponible en bêta mais elle sera rendue publique un peu plus tard dans l’année.