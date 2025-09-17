PS5 : La nouvelle mise à jour centrée sur la manette DualSense arrive aujourd’hui

Une DualSense plus flexible et des économies d’énergie

C’est aujourd’hui qu’arrive cette mise à jour de la PS5, qui permet notamment d’améliorer votre DualSense en l’associant à plusieurs appareils différents sans repasser par un réglage obligatoire à chaque fois. Vous pouvez paramétrer jusqu’à quatre appareils à la fois, et ainsi passer du PC à votre PS5 d’une manière plus simple qu’auparavant. Pour connaître tous les réglages à effectuer pour associer votre DualSense à plusieurs appareils, rendez-vous sur le billet du PlayStation Blog qui explique tout cela en détails.

De plus, cette nouvelle mise à jour introduit également le système d’économie d’énergie pour certains jeux, afin de réduire la consommation électrique de votre PS5. Les premiers jeux compatibles avec cette fonction sont Death Stranding 2, Demon’s Souls ou encore Ghost of Yotei. Tous les détails sont à retrouver sur le site d’assistance de PlayStation.