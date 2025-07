La PS5 va se mettre à jour pour vous laisser associer votre manette DualSense à plusieurs appareils

Réduisez votre facture d’électricité avec une nouvelle option

Cette mise à jour PS5 a surtout pour but de nous laisser associer notre manette DualSense (et la DualSense Edge) sur plusieurs appareils à la fois, que ce soit des PS5 ou d’autres genres de machines (PC, Mac, smartphones…), sans devoir reconfigurer à chaque changement. Une option de confort qui arrive un peu tardivement dans le cycle de vie de la console, mais mieux vaut tard que jamais.

Vous pourrez donc associer votre manette à quatre appareils à la fois pour plus de flexibilité dans votre usage de la DualSense. Tous les détails concernant les opérations à effectuer sont disponibles sur le PlayStation Blog, même si cette mise à jour n’est pas encore disponible pour le grand public.

De plus, cette update PS5 permettra aussi d’implémenter une nouvelle option dans les paramètres, à savoir « l’économiseur d’énergie ». Une fois activée, elle va jouer sur les performances de vos jeux de manière à réduire la consommation électrique de votre PS5, histoire que la facture soit moins chère à la fin du mois tout en laissant un peu plus respirer la planète. Une initiative qui participe au plan « Road to Zero » de Sony, qui a pour but de limiter les émissions de gaz à effet de serre.