Stellar Blade : Une présentation effectuée au sein de Shift Up et rendue publique suggère une suite en préparation

Une étoile pas vraiment filante

Comme tout le monde, Shift Up est passé par la case bilan d’entreprise, projections et tutti quanti. Et au cas où nous en aurions douté, la sortie de Stellar Blade sur PS5 a grandement participé à la bonne santé du studio. La version PC a été officialisée il y a peu, mais c’est sans doute loin d’être fini pour l’IP mettant en scène EVE.

Dans une présentation datant du 16 mai dernier, qui aborde l’année écoulée ainsi que le futur du studio, la page 19 nous affiche les ambitions pour deux de ses IP : Goddess ouf Victory: Nikke et Stellar Blade. Notons qu’il y a vraisemblablement l’évocation d’une troisième licence « Project Witches » laissée secrète.

Mais pour ce qui concerne Stellar Blade, on remarque deux choses. Une première mention « Platform Expansion » aborde une volonté de sortir le jeu sur d’autres plateformes. Puisque la version PC a déjà été annoncée, soit c’est tout de même d’elle dont il est question, soit d’autres plateformes sont concernées. On repense au cas Death Stranding qui a fini par arriver sur Xbox grâce à un autre éditeur que Sony.

Quoi qu’il en soit, la mention « Sequel » attire aussi notre attention. Et soit la disposition du graphique laisse à désirer, soit on nous indique que la suite de Stellar Blade arriverait d’ici au 31 décembre 2026. On rappelle quand même que le premier épisode est sorti le 26 avril 2024.

Cela nous ferait donc une fenêtre résolument réduite pour sortir un deuxième épisode. Rien n’est figé dans le marbre mais, au moins, l’information selon laquelle EVE devrait connaître une nouvelle aventure dans les prochaines années est établie, avec un désir pour le studio de ne pas traîner.

Stellar Blade est disponible sur PS5 et débarquera le 12 juin sur PC via Steam et Epic Games Store.