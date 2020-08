Project CARS 3 dévoile son nouveau système de progression

Attendu pour la fin du mois sur PC et consoles, Project CARS 3 a dévoilé des informations sur son tout nouveau système de progression présenté comme « immersif pour sublimer la sensation de passer d’un conducteur du dimanche à une légende des sports automobiles. »

192 événements et 40h de jeu pour le mode Carrière

Comme l’explique Kris Pope, lead designer chez Slightly Mad Studios, sur le PlayStation Blog, « la progression est basée principalement sur la manière d’acquérir de l’XP. » Autrement dit, vous gagnerez de l’expérience et progresserez en accumulant de l’argent in-game au fur et à mesure quel que soit le mode de jeu choisi (Carrière, multijoueur, Breakout…).

Le développeur indique également qu’une conduite agressive vous pénalisera : « Nous voulons récompenser les joueurs pour leur habileté et les encourager à perfectionner leur conduite en jeu. Faites preuve d’adresse et de savoir-faire et conduisez avec moins d’aides pour augmenter vos gains d’EXP. »

Notez que, en plus d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux modes de jeu, dont « Rivals », une compétition communautaire classée dans laquelle il faut relever différents défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels, l’article revient rapidement sur la durée de vie du mode Carrière. Celui-ci comprendra pas moins de 192 événements et il faudra au minimum 40h pour en voir le bout.

Project CARS 3 sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.