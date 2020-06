Project CARS 3 investira nos consoles et PC en août

En 2015, Project CARS s’imposait comme une nouvelle référence de la simulation automobile sur PC et consoles. La suite logique, après un certain succès, était donc d’en développer une suite, qui sortait deux ans plus tard. Project CARS 2 est maintenant disponible depuis pratiquement trois ans. Un moment adéquat pour annoncer et publier un nouvel épisode d’après Bandai Namco et Slightly Mad Studios.

Une date pas si éloignée

Il y a de cela deux ans, le développeur Slightly Mad Studios parlait déjà de la suite de sa série, laissant clairement entrevoir l’arrivée d’un troisième volet. Du moins une fois que le second aurait suffisamment vécu. Et c’est visiblement le cas aux yeux de l’entreprise anglaise, qui présentait au début du mois Project CARS 3, avec une sortie annoncée pour cet été. Cette semaine, les choses se précisent quelque peu, puisque la date de sortie de ce jeu de course automobile attendu vient d’être officialisée.

Sans surprise, Project CARS 3 débarquera le 28 août prochain. Il est par ailleurs bon de noter qu’il sortira en simultané sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais qu’aucune version Nintendo Switch ne semble avoir été envisagée.