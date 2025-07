Project CARS 3 va être retiré des boutiques en ligne dès le mois prochain

En rachetant Codemasters, on pensait qu’Electronic Arts allait passer la deuxième dans le domaine des jeux de courses. Mais entre Need for Speed qui est mis au placard et la mort de la licence Project CARS, l’éditeur a définitivement fait un faux départ. La licence de Slightly Mad Studios est en effet passée entre les mains d’EA après avoir été lui-même acquis par Codemasters, et en 2022, l’éditeur a décidé de mettre fin à l’aventure Project CARS pour de bon. La série creuse encore un peu plus profondément sa tombe aujourd’hui en retirant de la vente son dernier épisode.