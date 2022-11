Electronic Arts met la licence Project CARS à la poubelle, la série est abandonnée

Y a-t-il trop de licences de jeux de courses chez Electronic Arts ? Avec le rachat de Codemasters, l’éditeur peut avoir accès à un portfolio très important concernant ce genre si particulier. Need for Speed reste malgré tout la priorité chez EA, avec la sortie toute prochaine de Need for Speed Unbound, un épisode très attendu. Avec tout cela, il se pourrait qu’il n’y ait plus de place pour la licence Project CARS, qui vient tout simplement d’être abandonnée par Electronic Arts.

Une licence de moins chez EA

Le site GameIndustry.biz a pu confirmer cela auprès de l’éditeur, qui affirme que EA ne développera plus de jeux Project CARS à l’avenir et laisse maintenant la licence de côté :

« Aujourd’hui, nous avons annoncé en interne une nouvelle importante concernant notre portfolio de jeux de courses. Après avoir évalué le potentiel du prochain titre Project CARS et sa croissance à plus long terme, nous avons pris la décision d’arrêter tout développement et investissement ultérieurs pour la franchise. Des décisions comme celles-ci sont très difficiles à prendre, mais elles nous permettent de nous concentrer sur les domaines où nous pensons créer des expériences que les fans vont adorer. »

Les équipes qui étaient actuellement à l’œuvre sur la série vont être redirigées vers d’autres pôles, mais naturellement, on s’attend à ce que des licenciements s’en suivent pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas être réaffectés ailleurs.

Pour le moment, EA ne compte pas vendre pour autant les droits de la licence, mais ne vous attendez pas à réentendre parler de Project CARS de sitôt.