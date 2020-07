Project CARS 3

Project CARS 3 est un jeu de simulation de courses automobile. Bien loin des Need For Speed et autre Burnout, le titre se situe plutôt du coté des Forza Motorsport et autre Gran Turismo dans son approche réaliste de la conduite. Il se veut ainsi punitif, mais offre néanmoins de nombreux paramètres pour adapter le comportement des bolides à vos préférences.