Project Cars 3 : Le DLC « Style Pack » est disponible sur PC, PS4 et Xbox One

Moins convaincant que les précédents épisodes de la licence, Project Cars 3 s’est lancé cet été et étoffe petit à petit son contenu. Après avoir accueilli le « Legend Pack » début novembre, incluant notamment la Toyota Supra MkIV Turbo (1994), la Mazda RX-7 R2 (1994) et l’Acura NSX (1997), le deuxième DLC « Style Pack » est disponible depuis hier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lamborghini, Ferrari et Hennessey au programme

Accessible via le Season Pass (34,99€) ou individuellement contre la somme de 9,99€, ce contenu additionnel ajoute trois nouvelles voitures, la Lamborghini Sian FKP 37, la Ferrari SF90 Stradale et la Hennessey Venom F5, ainsi que le circuit international de Bahreïn avec quatre tracés uniques.

Il comprend également seize événements thématiques, douze livrées, vingt décalcomanies, cinq motifs, cinq jantes, dix pneus, dix plaques d’immatriculation, cinq numéros de course et un nouveau personnage avec dix tenues et dix casques.

Notez aussi que deux autres DLC, le « Power Pack » et « l’Electric Pack », arriveront l’an prochain sur PC et consoles.