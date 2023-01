Le prix des Xbox Series va augmenter, mais seulement au Japon pour l’instant

En augmentant le prix de sa PlayStation 5, Sony aura provoqué le gronde du public qui subit encore un peu plus les frais de l’inflation. Phil Spencer s’était d’abord engagé à ne pas reproduire cette même stratégie pour la Xbox Series, mais avec de gros guillemets qui laissaient comprendre qu’une augmentation du prix des Xbox Series restait possible, surtout en 2023. Lorsque le constructeur a dévoilé des chiffres en baisse pour le dernier trimestre avec un déclin dans le revenu généré par le vente de ses consoles, le doute commençait à s’évaporer et on se préparait à ce que Microsoft augmente ses tarifs. Ce qui arrive aujourd’hui, mais seulement au Japon dans un premier temps.

Bientôt la même chose chez nous ?

Microsoft a en effet annoncé une hausse du prix de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, qui coûteront désormais 5 000 yens (35 €) de plus pour être affichées au prix respectif de 37 978 yens (269 €) et 54 978 yens (389 €). Cette augmentation intervient dans un pays où les Xbox Series sont vendues moins chères qu’en Occident, en raison d’une inflation qui touche légèrement moins le territoire japonais, mais aussi parce que le constructeur a du mal à imposer sa présence sur ce marché.

Naturellement, on se pose maintenant la question de savoir si cette augmentation va aussi avoir lieu chez nous. Même en ne voulant pas êtres pessimistes, on ne voit pas comment l’Occident pourrait être épargné d’une telle hausse lorsque l’on sait à quel point le phénomène d’inflation est important ici. Ce n’est donc sans doute qu’une question de temps avant que Microsoft annonce une mesure similaire sur d’autres marchés.