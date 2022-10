Microsoft : Le prix du Xbox Game Pass en hausse dès 2023 ?

Le Xbox Game Pass est à l’heure actuelle l’outil le plus puissant de Microsoft pour attirer de nouveaux usagers, aussi bien sur les consoles Xbox que sur d’autres plateformes comme le PC et les mobiles. Il faut dire que l’offre est attractive, puisque l’abonnement permet aussi d’inclure des titres qui sortent directement sur le catalogue le jour de leur sortie, et ce même chez des éditeurs tiers, comme on va le voir avec Wo Long: Fallen Dynasty. Sauf que cette offre est obligée d’évoluer avec le temps, surtout avec l’inflation. Microsoft s’est dit peu enclin a augmenter le prix des Xbox Series, mais le constructeur pourrait bien augmenter le prix de son abonnement phare.

Phil Spencer hints at future Xbox Game Pass or console price increases at WSJ Live

"I do think at some point we'll have to raise the prices on certain things, but going into this holiday we thought it was important to maintain the prices."

— Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022