Xbox : Des derniers chiffres en baisse malgré un Game Pass toujours fort

La vague de licenciements qui a récemment été annoncée chez Microsoft laissait entrevoir des résultats en berne pour le constructeur pour ce deuxième trimestre de l’année fiscale en cours. Le dernier bilan financier de l’entreprise a été publié dans la nuit et c’est surtout du côté de la division Xbox que nos yeux se sont jetés, pour constater que la branche gaming de Microsoft affiche elle aussi, et sans surprise, des chiffres à la baisse.

Le manque de grosses sorties se fait ressentir

L’heure n’est pas au champagne chez Phil Spencer et ses équipes, mais les résultats affichés aujourd’hui ne devraient surprendre personne, encore moins les premiers concernés. Les revenus générés par les ventes de consoles ont chuté de 13 %, tandis que les services affichent une baisse de 12 %, ce qui est justifié par Microsoft par une année précédente particulièrement forte qui avait permis d’enregistrer une nette hausse (notamment avec les sorties de Halo Infinite et Forza Horizon 5). The Verge rapporte qu’au total, la division Xbox est en déclin de 13% dans ses revenus enregistrés d’une année à l’autre. Ce qui s’explique aussi par le manque de grosses sorties durant l’année 2022, et Microsoft s’attend à ce que les chiffres continuent de baisser pour le prochain trimestre.

Cependant, Microsoft avance que le Xbox Game Pass continue de séduire et d’être en hausse. Si l’entreprise ne donne pas de nouveaux chiffres (qui étaient autour des 25 millions l’année passée), elle avance que les inscriptions au service continuent de grimper, tandis qu’elle avance avoir enregistré un record avec près de 120 millions de joueurs et joueuses actifs en prenant en compte tout son écosystème.

Le Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct aura donc à cœur de montrer que Xbox pourra compter sur des titres forts plus tard cette année, dans l’optique de renverser ces résultats.