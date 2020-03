Après un remake de Secret of Mana qui n’avait pas convaincu, Square Enix continue sur sa lancée avec un autre opus de la série, Trials of Mana. Sans oublier Final Fantasy VII Remake qui arrive bientôt aussi, la compagnie mise beaucoup sur la nostalgie pour appâter le joueur friand de jeux de rôle japonais. Toutefois, avec Trials of Mana (ou Senken Densetsu 3), les circonstances sont quelque peu différentes car le titre n’est sorti à l’époque qu’au Japon en 1995. Il aura fallu attendre la Switch et la Collection of Mana pour que l’Occident en profite enfin.

Avec ce remake, il est temps pour beaucoup de découvrir ce classique du J-RPG, qui a malgré tout su forger sa légende, avec un regard plus moderne. A l’occasion d’un événement organisé aux locaux parisiens de Square Enix, nous avons pu nous essayer au titre pendant près de 2 heures. On précise qu’il disposera de textes en français et des doublages japonais et anglais.

Select your protagonist

L’une des premières bonnes surprises de ce Trials of Mana est de pouvoir choisir son protagoniste parmi trois profils uniques puis, par la suite, deux compagnons qui vous accompagneront. Selon vos préférences, l’histoire et les dialogues entre les personnages seront radicalement différents ce qui donne une narration assez particulière en plus d’un potentiel énorme au niveau de la rejouabilité. Sachant que l’on nous promet déjà un « new game +« , le RPG a pensé à tout, mais il reste à déterminer si recommencer l’aventure sous un autre angle ne sera pas trop redondant.

En ce qui nous concerne, nous avons opté pour l’homme-loup. Il faudra en profiter, car c’est l’un des rares J-RPG (ou même jeux tout court) où vous aurez la possibilité de jouer quelqu’un s’appelant officiellement Kevin. Avec un père voulant faire de lui un guerrier sans pitié, il se rebellera suite à un événement tragique dont nous tairons les enjeux. Il sera ensuite emporté dans une quête pour restaurer les cristaux de mana à cause d’une mystérieuse fée qui le prendra pour ôte, même si notre héros y verra surtout un moyen de gagner en puissance pour atteindre son véritable but.

On pourrait croire à une histoire assez classique, mais force est de constater que le titre arrive à nous plonger rapidement dans l’ambiance et à attiser notre curiosité. Les deux compagnons qui nous rejoignent par la suite sont eux-aussi très intéressants à suivre. Pour faire court, chacun à ses raisons (qui découlent souvent d’événements tragiques) de poursuivre cette quête. Concernant vos alliés, vous pourrez avoir un rapide aperçu de leurs motivations (et un petit tutoriel de gameplay) grâce à des flashbacks que l’on pourra déclencher ou non.

Autant dire que son aspect mignon cache un scénario bien plus profond qu’il n’y parait. On souligne d’ailleurs qu’en opposition, il y a également trois antagonistes bien distincts pour chacun des protagonistes ce qui donne plusieurs méchants qui possèdent aussi des desseins qui leurs sont propres.

Un remake plus soigné

Si vous vous méfiez désormais à cause de Secret of Mana, n’ayez crainte car ce remake s’annonce bien plus soigné que ce dernier. Nous sommes très loin de la claque technique, mais il affiche néanmoins des décors assez jolis, et une modélisation de personnages très corrects en jeu. Malgré des animations assez rigides au niveau des déplacements, on est agréablement surpris par la liberté qui nous ait laissé pour parcourir les lieux. En ville par exemple, vous pouvez aller absolument partout. Nous avions au départ la première impression d’un jeu où l’on est confiné par des murs invisibles, ce n’était heureusement pas la bonne.

Lors de notre session, nous avons joué avec les voix en japonais. Attendez-vous à un doublage nippon de qualité avec des habitués de la discipline comme Tomokazu Sugita (Gintoki, Chrom, Escanor…) que l’on a eu plaisir à reconnaître sur l’un des méchants ressemblant à un bouffon du roi. Autre bonne nouvelle, la réorchestration des musiques est cette fois-ci de bien meilleure facture Cependant au cas où, vous aurez toujours le choix d’opter pour la version Super Nes de la bande son.

D’après ce que l’on nous a présenté en amont de cette preview, Square Enix semble avoir appris de ses erreurs en offrant du contenu supplémentaire par rapport au jeu original. Nous aurons ainsi droit à un chapitre bonus ainsi qu’une nouvelle classe pour tous les protagonistes.

Gameplay classique et agréable

Côté gameplay, ne vous attendez pas non plus un action RPG révolutionnaire. Nous sommes ici devant un système très classique qui s’explique bien entendu par son origine datant de 1995. Il garde donc ce qui a fait le charme avec des combats dynamiques qui font appel à des coups basiques et des compétences. La particularité de Kevin était plutôt inhabituelle puisqu’il pouvait se changer en bête la nuit. Le soft reprend également son système de progression avec des points à assigner aux caractéristiques des combattants. Néanmoins, on émettra quelques resserves étant donné que nous n’avons pas pu bien appréhender la progression du système de combat.

Dans le titre d’origine, les autres membres du groupe étaient contrôlés par l’IA. Ici, nous avons un système de pause active à la Final Fantasy VII Remake qui nous permet de changer le contrôle d’un membre à chaque instant. Un recyclage plutôt malin qui dynamise et varie le tout. Trials of Mana propose simplement les ingrédients basiques du RPG : Histoire, exploration, combats. Malgré son âge, il est arrivé à nous charmer lors de cette première approche. Dans le feu de l’action, on lui reprochera encore une fois des animations un peu rigides, mais il faut admettre que Square Enix s’est plutôt bien débrouillé. Reste à voir si l’aventure nous charmera sur la longueur lors du test final, mais il est pour l’instant très bien parti pour.