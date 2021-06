Trials of Mana arrivera sur iOS et Android le 15 juillet

Cette nuit s’est déroulée un livestream pour le 30ème anniversaire de la série Mana. En plus d’une mise à jour pour Legend of Mana et l’annonce d’un nouvel épisode, on a appris l’arrivée de l’opus Trials of Mana sur smartphones. La sortie est prévue dans les prochaines semaines.

Un portage mobile pour le RPG

Rien de vraiment important n’est à noter en plus. On apprend simplement que Trials of Mana fera son entrée sur iOS et Android le 15 juillet au prix de 23.99$. Les pages sont déjà disponibles sur l’App Store et le Google Play, permettant de se préinscrire si vous souhaitez avoir la notification lors de sa sortie.

Tout comme Adventures of Mana et Secret of Mana plus tôt, cette version mobile adapte les graphismes et la maniabilité pour les écrans de nos smartphones et tablettes. Pour le reste, rien ne change, on retrouve l’aventure du jeu sortie en 2020 mais cette fois-ci, que l’on peut emporter partout avec nous dans notre poche.

Pour rappel, le jeu est sortie en avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Si vous n’avez jamais joué au titre, peut-être que notre guide complet de Trials of Mana pourra vous aider.