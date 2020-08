Trials of Mana s’est mieux vendu que ce qu’escomptait Square Enix

Sorti il y a quelques mois sur PC, PS4 et Nintendo Switch, Trials of Mana est un des remakes HD de la célèbre Seiken Densetsu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Square Enix est ravie des ventes réalisées de l’opus.

Des attentes initiales dépassées

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a déclaré lors d’une séance de questions / réponses réalisée avec les investisseurs que « les ventes de Trials of Mana sont tellement fortes qu’elles ont dépassé nos attentes initiales. Concernant notre catalogue, nous voyons une augmentation des ventes digitales, notamment pour les titres issus de nos licences fortes et ce, sans aucune promotion spéciale. »

On ne sait en revanche pas à combien d’exemplaires au total s’est vendu le jeu, qui s’est écoulé à 150 000 exemplaires lors de la première semaine de son lancement.

Une bonne nouvelle pour cet opus qui nous a plutôt convaincu, car si Square Enix est satisfait des ventes, il prévoira peut-être d’autres opus à l’avenir.