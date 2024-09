Les Mana sur Xbox

Il y a quelques semaines, Square Enix nous a sorti un dénommé Visions of Mana, un tout nouvel épisode à sa série d’action RPG japonais. En plus de marquer le grand retour de la franchise avec de nombreuses années sans nouvel épisode canonique, cet opus signait aussi l’arrivée du tout premier volet sur console Xbox. Il semblerait que ce lancement ait donné quelques idées puis deux autres précédents titres viennent d’être confirmés.

Le premier qui officialise une mouture Xbox, c’est Trials of Mana, le remake HD de Seiken Densetsu 3 qui était sorti en 2020. Celui-ci avait permis aux occidentaux de découvrir le jeu d’origine pour la première fois à travers une version remise au goût du jour, et bien qu’il souffrait de quelques carences, ce remake avait tout de même était bien reçu.

L’autre titre, c’est Legend of Mana, dans sa version 2021. Un remaster relativement correct, déployé en 2021, qui cette fois-ci, a délaissé le vrai travail de refonte pour plutôt proposer un rehaussage graphique. À noter que ces deux moutures Xbox n’apportent rien de plus, il s’agit ni plus ni moins de portages de ces deux titres.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’en plus d’annoncer une nouvelle version Xbox, c’est que les deux jeux sont disponibles dès aujourd’hui. Mieux encore, Legend of Mana et Trials of Mana intègrent tous les deux le Game Pass.