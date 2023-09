Les premières previews de Marvel’s Spider-Man 2 arriveront en fin de semaine, bientôt du gameplay pour le jeu

Enfin du neuf sur cette suite, dès cette semaine

Si l’on se fie à l’indication de plusieurs rédactions comme Game Informer ou Jeux Vidéo Magazine en France, les premières previews de Marvel’s Spider-Man 2 seront publiées ce vendredi 15 septembre à 17 heures. Plusieurs journalistes ont pu se rendre à Londres afin de tester directement le jeu, ce qui est une première pour le titre d’Insomniac Games.

We flew to Los Angeles to get our hands on Marvel’s Spider-Man 2. Check back on Friday morning for our in-depth preview! #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/xQ9ITRwk96 — Game Informer (@gameinformer) September 12, 2023

En dehors du fait que l’on s’intéressa aux premiers retours sur le jeu, on sera surtout attentifs aux nouvelles images de gaemplay qui seront publiées par la même occasion. Dès ce vendredi, on devrait donc en voir bien plus sur le jeu. Mais on peut également se dire qu’il s’agit là d’un nouvel indice à propos d’un State of Play imminent, ce que beaucoup pourront croire. Restons tout de même prudents.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre prochain en exclusivité sur PlayStation 5.