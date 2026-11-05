GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu

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Toujours un peu avare en vraie vidéo de gameplay malgré le peu de jours qui nous séparent de la sortie du jeu, Rockstar n’hésite jamais à nous inonder d’images promotionnelles pour GTA 6. À deux semaines du grand lancement, on a donc un peu moins d’une quarantaine d’images inédites à se mettre sous la dent.

GTA 6 // Source : Rockstar

Jason et Lucia sont plus armés que jamais

Puisque le trailer de lancement de GTA 6 est déjà sorti, il y a peu de chances que le jeu se montre en vidéo d’ici le 19 novembre. Mais on peut se contenter des nombreuses images que le studio met aujourd’hui à notre disposition, même si ces screenshots sont très cadrés et retravaillés, et donc pas forcément représentatifs de ce que vous verrez manette en mains hors cinématiques.

Dans cette série de visuels inédits, Jason et Lucia volent évidemment la vedette à tout le monde, même si l’on a aussi droit à quelques paysages du monde ouvert ainsi qu’à des exemples de lieux qui viendront rythmer notre vie nocturne en jeu. Nos héros n’auront visiblement pas le temps de beaucoup s’amuser puisqu’on les voit surtout avec une arme à la main, quand Jason ne sort carrément pas l’artillerie lourde (aka ses biceps et son six-pack).

Il n’y a plus vraiment besoin de le rappeler, mais GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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