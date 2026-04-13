Test Pragmata – Le retour du jeu solo ambitieux signé Capcom ?

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Jaquette de Pragmata
Pragmata
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ps5
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switch 2

Date de sortie : 17/04/2026

  • Gameplay hacking + TPS original et très satisfaisant
  • Un duo Hugh / Diana attachant
  • Progression intelligente des mécaniques
  • Bonne rejouabilité (New Game+, défis)
  • Expérience solo maîtrisée et sans remplissage
  • Durée de vie du scénario assez courte
  • Manque d’ambition dans les décors et la mise en scène
  • Narration correcte mais peu marquante
8

Avec Pragmata, Capcom réussit un pari devenu rare en proposant une aventure solo compacte, originale et sans ambitions démesurées. Le jeu brille surtout par son duo attachant et son gameplay hybride hacking/TPS qui apporte une vraie fraîcheur. Cependant, cette approche “one-shot” a aussi ses limites, notamment une narration assez classique, un manque d’audace dans les environnements et une durée de vie qui pourra frustrer certains. On espère se tromper et que Capcom parviendra à nous proposer une suite plus ambitieuse, mais c’est difficile à croire pour le moment.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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