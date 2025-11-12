Pour Nexon, il faut désormais partir du principe « que toutes les entreprises de jeu vidéo utilisent l’IA » dans leurs projets

L’IA générative pose encore beaucoup de problèmes éthiques, mais aussi de performances, ce qui n’empêche pas pour autant l’industrie de foncer tête baissée dans l’utilisation de cet outil, sans avoir retenu les leçons du passé (le Web3, on pense à toi). Et à ce stade, aucune grande entreprise n’a peur de dire qu’elle s’intéresse à ce domaine, là où les studios indépendants mènent un peu plus la résistance. Pour Nexon, il faut de toute façon penser qu’aujourd’hui, personne ne fait vraiment l’impasse sur l’IA.

