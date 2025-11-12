Pour Nexon, il faut désormais partir du principe « que toutes les entreprises de jeu vidéo utilisent l’IA » dans leurs projets

Alors, non, pas toutes

Le débat autour de l’utilisation de l’IA générative atteint de nouveaux sommets suite à la sortie d’ARC Raiders, qui emploie l’outil pour générer certains dialogues doublés, en utilisant les voix d’acteurs qui ont consenti à cela. Et à l’heure où un Krafton veut être une entreprise qui met les bouchées doubles sur l’IA, il faut partir du principe que cela va se démocratiser dans les années à venir.

C’est ce que le PDG de Nexon, Junghun Lee, affirme dans une interview chez Game Spark (traduite par Automaton), dans laquelle il admet que l’IA est devenue plus performante qu’avant, et que par conséquent, « il est important de partir du principe que toutes les entreprises du secteur du jeu vidéo utilisent l’IA » :

« Avant toute chose, il est important de partir du principe que toutes les entreprises du secteur du jeu vidéo utilisent désormais l’IA. Mais si toutes travaillent avec des technologies identiques ou similaires, la véritable question est : comment survivre ? Je pense qu’il est essentiel d’adopter une stratégie qui renforce sa compétitivité. »

Il ajoute ainsi que le facteur humain va rester très important, notamment pour pouvoir se démarquer dans l’utilisation de cet outil. Une généralisation sans doute un peu facile de la part du PDG de Nexon, qui s’est fait reprendre par de nombreux studios comme Strange Scaffold (I Am Your Beast) via son PDG Xalavier Nelson Jr. :

« Chez Strange Scaffold, nous n’utilisons pas d’IA générative, et je peux vous confirmer que de *nombreux* autres studios n’en utilisent pas non plus, qu’ils soient indépendants ou à gros budget. Arrêtez avec vos histoires de normalisation. »

Le sujet n’a en tout cas pas fini de diviser l’industrie, ainsi que tous les secteurs du divertissement.