Pokémon Pokopia : une mise à jour va corriger plusieurs bugs

Les bugs que la mise à jour de Pokémon Pokopia va corriger

Selon les informations publiées sur le site officiel japonais de The Pokémon Company, plusieurs bugs empêchent actuellement d’avancer dans certaines missions. Voici les problèmes confirmés (traduis du japonais via Google et modifié par nos soins) :

Dans la requête « Construisons un habitat ! » de la ville de Terrassec, Carapuce peut se déplacer au sommet d’un arbre, ce qui empêche de lui parler et bloque la progression de la requête.

Dans la requête « Cherchons le Centre Pokémon ! » de la ville de Grisemer, si vous détruisez les blocs fissurés du pont avant que Bouldeneu ne le traverse, il devient difficile de poursuivre la requête.

Dans la requête « Cherchons le Centre Pokémon ! » de la ville de Grisemer, si certaines étapes sont effectuées dans un ordre particulier, l’événement où Bouldeneu répare le pont ne se déclenche pas, ce qui empêche la progression de la requête.

Dans la ville de Collinangle, en effectuant certaines manipulations, l’événement permettant de rencontrer DJ Motisma peut ne plus se déclencher.

Dans la ville de Collinangle , si la requête « Nettoyons la route ! » apparaît dans certaines conditions, il peut devenir difficile de progresser dans la requête.

Dans le Pokédex, le type de Mimigal est incorrect.

En plus des correctifs, l’équipe prévoit aussi quelques améliorations de gameplay pour rendre certaines quêtes plus claires. Parmi les améliorations prévues, nous avons :

Dans la ville de Terrassec, lors de la requête « Brisons les rochers avec Éclate-Roc ! », si un autre bloc est placé à l’emplacement du bloc fissuré près de Tygnon, il devient difficile de comprendre comment progresser.

Dans la ville de Grisemer, lors de la requête « Emmenons le professeur ! », si un autre bloc est placé à l’emplacement du bloc fissuré près de Ronflex Moussu, il devient difficile de comprendre comment progresser.

Ce patch destinée à corriger ces problèmes est actuellement en préparation et sera déployée prochainement (sans date précise pour le moment). Les développeurs précisent que les joueurs déjà confrontés à ces bugs pourront débloquer leur progression simplement en installant la mise à jour. L’équipe indique également continuer à surveiller le jeu afin d’identifier d’autres problèmes éventuels après le lancement.

En attendant plus d’informations sur de futurs mises à jour, il est toujours possible de profiter du premier évènement limité du spin-off, « Des aigrettes pour Granivol ». N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces.