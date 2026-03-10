Comment démarrer l’événement Des aigrettes pour Granivol dans Pokémon Pokopia ?

Il aura fallu attendre 5h du matin dans votre heure locale pour déclencher l’événement, qui sera actif jusqu’au 24 mars prochain à 4h59. Une seule vraie condition sera demandée pour pouvoir déclencher l’arrivée de Granivol : celle d’avoir au moins un Centre Pokémon reconstruit. À votre réveil sur l’île, le Pokémon sera présent non loin du Centre Pokémon.

Parlez-lui pour déclencher l’événement, qui va redécorer le Centre Pokémon et le placer à l’intérieur, près d’un comptoir contenant des objets exclusifs à échanger contre des aigrettes, des fleurs volantes blanches :

Des sacs de graines de fleurs plaisibles pour 5 poignées d’aigrettes

Un service de table fleur pour 10 poignées d’aigrettes

Une table fleur pour 10 poignées d’aigrettes

Un coussin fleur pour 10 poignées d’aigrettes

Une couverture de pique-nique pour 15 poignées d’aigrettes

Une gourde Granivol pour 5 poignées d’aigrettes

Un ensemble de boîtes repas pour 5 poignées d’aigrettes

Un lot de bouteilles de jus pour 5 poignées d’aigrettes

Un sac à dos fleur pour 5 poignées d’aigrettes

Des guirlandes fleuries (x10) pour 5 poignées d’aigrettes

À noter que tous ces objets peuvent être achetés plusieurs fois durant toute la durée de l’événement uniquement.

Comment obtenir des aigrettes dans Pokémon Pokopia ?

Vous pourrez acquérir ces aigrettes seulement à travers la visite des Îles-Rêves. Visitez une île par jour pour récupérer environ 50 aigrettes à chaque fois et ainsi vous faire plaisir dans la boutique éphémère.

Rappelez-vous, pour visiter ces Îles-Rêves, il vous suffira de montrer une peluche à Baudrive pour qu’il vous y transporte. Une seule île possible par jour, mais vous pourrez faire autant d’allers-retours que vous le voudrez pour y récupérer divers objets. Mais le but principal de cet événement est la collecte de trois nouveaux habitats, mais surtout de trois nouveaux Pokémon dans votre Pokédex.

Comment obtenir Granivol, Floravol et Cotovol dans Pokémon Pokopia ?

Voici les trois Pokémon à récupérer durant toute la durée de l’événement, en sachant que Granivol s’ajoutera automatiquement dans votre Pokédex à votre première rencontre. Les deux autres Pokémon sont sensibles aux fleurs paisibles que vous pourrez acheter dans la boutique et faire pousser en carré. Après quelques heures d’attente, les Pokémon devraient apparaître. Ce qui a fonctionné pour nous : planter deux carrés à deux endroits différents et y ajouter quelques articles sur le thème du pique-nique vendus par Granivol.

Mais ces Pokmon disposent d’Habitats préférés : le carré de fleurs paisibles (pour Granivol), mais également deux autres Habitats possibles pour les deux autres variantes. Cotovol pourra apparaître en cas d’utilisation de l’Habitat Coin pique-nique fleuri et Floravol avec l’Habitat Kit d’excursion. Tous deux étant constitués d’objets provenant de la boutique éphémère de Granivol.

Construire l’Habitat de Granivol

Constitution :

4 x Carré de fleurs plaisibles

Construire l’Habitat de Floravol

Constitution pour un ensemble de 15 aigrettes :

1 x Ensemble de boîtes-repas

1 x Gourde Granivol

1 x Sac à dos fleur

Construire l’Habitat de Cotovol

Constitution pour un ensemble de 15 aigrettes :

1 x Carré de fleurs plaisibles

1 x Coussin fleur

1 x Ensemble de boîtes-repas

1 x Service de table fleur

On vous conseille d’utiliser le time travel (ou voyage dans le temps) en manipulant l’heure de votre console si vous voulez avancer plus vite ou retourner en arrière pour ne rien louper de cet événement. Un nouvel événement a été trouvé dans les fichiers du jeu : du 30 mai au 13 juin, c’est Ténéfix qui devrait venir vous rendre visite dans le Centre Pokémon. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les capacités de Métamorph et les requêtes importantes des régions de l’histoire principale.