Pokémon Pokopia cartonne avec 2,2 millions de ventes en 4 jours
On se doutait que ça sentait très bon pour Pokémon Pokopia au vu de l’accueil très positif du public et de l’action de Nintendo qui a grimpé en flèche ces derniers jours. Nous avons désormais les chiffres officiels communiqués par Nintendo et The Pokémon Company. Le constructeur japonais tient sans doute ici l’une de ses nouvelles poules aux œufs d’or capable de vendre des Nintendo Switch 2 à elle seule.
Un million d’exemplaires vendus uniquement au Japon
Dans un communiqué officiel, The Pokémon Company et Nintendo annoncent que le jeu s’est écoulé à plus de 2,2 millions d’exemplaires dans le monde en seulement quatre jours. Les ventes incluent les versions physiques (Game Key Card) ainsi que les versions dématérialisées. Pour rappel, le titre est disponible depuis le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Sur ces 2,2 millions d’unités vendues, 1 million provient du marché japonais, ce qui confirme un lancement particulièrement solide sur son territoire d’origine.
Cette performance marque également une étape importante pour la Switch 2 qui peut désormais compter sur un nouveau mastodonte dans sa ludothèque d’exclusivités, aux côtés de Donkey Kong Bananza et Kirby Air Riders (Mario Kart World est un cas particulier puisqu’il était disponible en bundle lors du lancement de la console).
Si l’on reprend les chiffres officiels de Nintendo (arrêtés au 31 décembre 2025), Pokémon Pokopia est actuellement le 4ᵉ jeu le plus vendu sur Switch 2 :
- Mario Kart World — 14,03 millions
- Donkey Kong Bananza — 4,25 millions
- Pokémon Legends: Z-A – Édition Switch 2 — 3,89 millions
- Pokémon Pokopia — 2,2 millions
- Kirby Air Riders — 1,76 million
Au vu des ruptures de stock observées un peu partout, le chiffre aurait probablement pu être encore plus élevé. Il faut également noter que la réticence d’une partie des joueurs envers le système de Game Key Card (carte de jeu nécessitant un téléchargement) n’a finalement pas freiné le succès du jeu.
Pokémon Pokopia peut-il devenir le spin-off Pokémon le plus vendu ?
Même si la franchise Pokémon reste évidemment l’une des marques les plus puissantes de l’industrie, il s’agit ici d’un spin-off explorant un genre totalement différent. De plus, Pokémon Pokopia rentre dans cette catégorie de jeux qui se vendent bien sur la durée. Cela lui donne ainsi de fortes chances de devenir le spin-off le plus vendu de la licence dans les années à venir.
À titre de comparaison, voici les cinq spin-off Pokémon les plus vendus (source : VGChartz), en excluant les cas particuliers comme « Let’s Go » ou « Légendes » :
- Pokémon Stadium — 5,46 millions
- Pokémon Pinball — 5,31 millions
- Pokémon Donjon Mystère: Explorateurs de l’ombre et Explorateurs du temps — 4,88 millions
- Pokémon Trading Card Game — 3,72 millions
- Pokémon Snap — 3,63 millions
Le succès du jeu est en tout cas amplement mérité et l’on espère qu’il encouragera Nintendo et The Pokémon Company à continuer d’innover en proposant des expériences originales de ce type.
Date de sortie : 05/03/2026