Un million d’exemplaires vendus uniquement au Japon

Dans un communiqué officiel, The Pokémon Company et Nintendo annoncent que le jeu s’est écoulé à plus de 2,2 millions d’exemplaires dans le monde en seulement quatre jours. Les ventes incluent les versions physiques (Game Key Card) ainsi que les versions dématérialisées. Pour rappel, le titre est disponible depuis le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Sur ces 2,2 millions d’unités vendues, 1 million provient du marché japonais, ce qui confirme un lancement particulièrement solide sur son territoire d’origine.

Cette performance marque également une étape importante pour la Switch 2 qui peut désormais compter sur un nouveau mastodonte dans sa ludothèque d’exclusivités, aux côtés de Donkey Kong Bananza et Kirby Air Riders (Mario Kart World est un cas particulier puisqu’il était disponible en bundle lors du lancement de la console).

Si l’on reprend les chiffres officiels de Nintendo (arrêtés au 31 décembre 2025), Pokémon Pokopia est actuellement le 4ᵉ jeu le plus vendu sur Switch 2 :

Mario Kart World — 14,03 millions Donkey Kong Bananza — 4,25 millions Pokémon Legends: Z-A – Édition Switch 2 — 3,89 millions Pokémon Pokopia — 2,2 millions Kirby Air Riders — 1,76 million

Au vu des ruptures de stock observées un peu partout, le chiffre aurait probablement pu être encore plus élevé. Il faut également noter que la réticence d’une partie des joueurs envers le système de Game Key Card (carte de jeu nécessitant un téléchargement) n’a finalement pas freiné le succès du jeu.

Pokémon Pokopia peut-il devenir le spin-off Pokémon le plus vendu ?

Même si la franchise Pokémon reste évidemment l’une des marques les plus puissantes de l’industrie, il s’agit ici d’un spin-off explorant un genre totalement différent. De plus, Pokémon Pokopia rentre dans cette catégorie de jeux qui se vendent bien sur la durée. Cela lui donne ainsi de fortes chances de devenir le spin-off le plus vendu de la licence dans les années à venir.

À titre de comparaison, voici les cinq spin-off Pokémon les plus vendus (source : VGChartz), en excluant les cas particuliers comme « Let’s Go » ou « Légendes » :

Pokémon Stadium — 5,46 millions Pokémon Pinball — 5,31 millions Pokémon Donjon Mystère: Explorateurs de l’ombre et Explorateurs du temps — 4,88 millions Pokémon Trading Card Game — 3,72 millions Pokémon Snap — 3,63 millions

Le succès du jeu est en tout cas amplement mérité et l’on espère qu’il encouragera Nintendo et The Pokémon Company à continuer d’innover en proposant des expériences originales de ce type.

