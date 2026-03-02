Test Pokémon Pokopia – On y a passé 100 heures et il nous a totalement surpris

Date de sortie : 05/03/2026

  • Un univers post-apo intriguant
  • Une boucle de progression addictive
  • Système d’habitats ingénieux
  • Des Pokémon particulièrement vivants
  • Une direction artistique chaleureuse et lisible
  • Accessible même pour les non-créatifs
  • Un multijoueur flexible
  • Durée de vie colossale
  • Mode souris peu convaincant
  • Manque de clarté sur certains systèmes
  • Profondeur de champ limitée visuellement
  • Caméra parfois contraignante dans les espaces réduits
9

Avec Pokémon Pokopia, la licence s’offre une parenthèse inattendue et pourtant parfaitement cohérente. En misant sur la reconstruction, la créativité et la vie communautaire, le jeu parvient à renouveler l’univers Pokémon sans le trahir. Loin d’être un simple croisement opportuniste entre deux formules populaires, il propose une vision claire, portée par une boucle de progression intelligente et un sens du détail qui donne vie à chaque Pokémon. Son véritable atout réside dans cette capacité à transformer la collection en implication. Ici, on ne capture pas seulement des créatures, on leur construit un environnement, on façonne leurs habitudes, on observe leurs interactions. Le monde évolue avec nous, et c’est précisément cette sensation d’impact qui rend l’expérience si engageante sur la durée. Certes, quelques imprécisions ergonomiques et une caméra parfois capricieuse sont à noter. Mais après près d’une centaine d’heures passées à expérimenter, optimiser et embellir ces terres abandonnées, on peut affirmer sans peine que Pokémon Pokopia réussit son pari avec brio.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

