Test Pokémon Pokopia – On y a passé 100 heures et il nous a totalement surpris

À l’heure où la licence Pokémon se concentre essentiellement sur ses épisodes principaux, son compétitif et ses déclinaisons mobiles, on en viendrait presque à oublier qu’elle a longtemps brillé par l’audace de ses spin-offs. De Pokémon Snap à Pokémon Donjon Mystère, en passant par Pokémon Ranger, la série a déjà prouvé qu’elle pouvait explorer d’autres genres avec une vraie personnalité. Plus récemment, Légendes Pokémon: Arceus et Légendes Pokémon: Z-A ont eux aussi tenté de bousculer la formule, malgré un aspect technique qui a parfois freiné leurs ambitions. Pokémon Pokopia s’inscrit précisément dans cette tradition. Né d’une collaboration entre The Pokémon Company, GAME FREAK et KOEI TECMO GAMES, le projet repose sur une belle promesse, celle de fusionner la dimension sociale et apaisée d’Animal Crossing avec la liberté créative et artisanale de Minecraft, le tout dans l’univers Pokémon. Sur le papier, la proposition a de quoi séduire. Mais Pokémon Pokopia ne s’est pas contenté d’assembler des idées fortes, il les a digérées, enrichies, et transformées en une expérience étonnamment cohérente. Et c’est peut-être là sa plus grande réussite.

Conditions de test : Nous avons terminé le jeu sur Switch 2, en mode portable et principalement en mode docké. Nous avons pu essayer les fonctionnalités multijoueurs et le mode souris pour les constructions. Notre temps de jeu frôle les 100 heures (eh oui).

Metamorph Become Human

Première précision importante pour les curieux : Pokémon Pokopia ne propose absolument aucune dimension orientée action ou combats Pokémon. Le titre assume pleinement une forte composante sociale, centrée sur l’exploration et la créativité, afin d’offrir une expérience avant tout dédiée à la détente. Malgré un concept audacieux, il est évident qu’il ne s’adressera pas à ceux qui apprécient principalement l’aspect guerrier et la montée en puissance des créatures.

Ce parti pris lui permet justement de s’émanciper d’une mécanique déjà largement exploitée dans la franchise, pour proposer quelque chose de plus original. The Pokémon Company a eu l’idée d’unir Game Freak et Omega Force, dont plusieurs membres ont déjà travaillé sur les excellents Dragon Quest Builders. Grâce à cette collaboration, Pokémon Pokopia ne se contente pas d’être un simple condensé d’influences populaires, mais propose une vision unique qui colle parfaitement à l’univers Pokémon.

Malgré son ton grand public et bon enfant, le jeu présente une toile de fond post-apocalyptique avec un monde dont les humains ont mystérieusement disparu. C’est dans ce contexte que l’on se réveille sous les traits d’un Métamorph prenant l’apparence d’un dresseur que vous pourrez personnaliser à votre guise. Fidèle à la tradition de la série, un professeur introduit les bases et vous guide dans cette aventure, à la différence près qu’il s’agit ici d’un Bouldeneu. Afin de percer le mystère entourant ce monde et la disparition des humains, votre objectif sera de reconstruire les lieux et de créer des habitats où chaque Pokémon pourra trouver sa place.

Nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher les surprises ni les nombreuses références disséminées dans l’aventure. Il est toutefois indéniable que la dimension nostalgique parlera à de nombreux fans. On apprécie également le côté légèrement cryptique de la narration, qui nous permet de comprendre progressivement les événements passés à travers la découverte de journaux et d’autres documents, sans oublier des références parfois détachées de l’intrigue principale. Les Pokémon inédits, comme Pikapâle, DJ Motisma ou Ronflexe Moussu, enrichissent également de manière intéressante le lore de la franchise.

Un Pokédex à ciel ouvert

Grâce à ses capacités uniques de transformation, notre Métamorph se révèle être un véritable couteau suisse, ce qui en fait le candidat idéal pour revitaliser ces zones désolées. Au fil de nos rencontres avec différents Pokémon, ses compétences s’étoffent et lui offrent progressivement tous les outils nécessaires à la reconstruction. On débute avec un simple pistolet à eau permettant de réhydrater la terre et la végétation, avant d’acquérir rapidement un kit de base plus complet. Notre avatar peut même prendre l’apparence de certains Pokémon afin de faciliter ses déplacements, comme Lokhlass pour naviguer sur l’eau ou Dracolosse pour planer.

Chaque fois que l’on se sent limité dans ses possibilités, Pokémon Pokopia récompense notre assiduité par de nouveaux talents qui facilitent grandement la progression. Métamorph ne peut cependant pas tout accomplir seul et a besoin de l’aide des autres Pokémon. Certains disposent de capacités uniques comme Apireine qui propose chaque jour une sélection d’objets et de meubles contre du miel, tandis que la majorité partage des aptitudes communes. Les Pokémon de type Feu peuvent allumer des feux ou transformer l’argile en briques, tandis que les Pokémon de type Plante aident à fertiliser les cultures pour accélérer leur croissance.

Même sans système de capture traditionnel, Pokémon Pokopia parvient à retranscrire le plaisir de collectionner les Pokémon grâce à son système d’habitats particulièrement addictif. Celui-ci repose sur des combinaisons environnementales remplissant les conditions d’apparition de nouvelles créatures. On commence simplement, en plaçant des hautes herbes sur la terre ou près de l’eau, avant d’élaborer des combinaisons plus complexes nécessitant davantage de décorations, de meubles et d’objets variés. Même si la décoration n’est pas votre priorité, la complétion du Pokédex constitue une motivation suffisante pour se plonger dans cette activité.

Si de nombreuses combinaisons sont révélées progressivement en découvrant de petites lueurs disséminées dans le décor, il arrive aussi d’en débloquer totalement par hasard, simplement en associant des objets qui fonctionnent bien ensemble. Un concept à la fois pratique, amusant et ludique, un véritable leitmotiv qui représente l’une des grandes forces du jeu et qui se retrouve dans d’autres aspects de l’expérience.

Une aubaine pour les non-créatifs

Que ce soit Minecraft ou d’autres titres mettant fortement l’accent sur la créativité, il est facile de se sentir intimidé en tant que simple joueur (et médiocre architecte) souhaitant faire de son mieux. Pokémon Pokopia parvient toutefois à mettre en confiance grâce à une structure narrative qui encadre efficacement la progression, ainsi qu’à des villes en ruine offrant d’emblée une base solide sur laquelle s’appuyer. Si vous n’avez pas la fibre créative, la reconstruction des infrastructures constitue un premier pas vers l’apprentissage, voire vers le plaisir de créer.

Comme pour les habitats Pokémon, chaque pierre posée à l’édifice a son utilité. Réaménager les routes permet à vos Pokémon de se déplacer plus rapidement et efficacement, tandis qu’établir des champs de légumes ou planter des arbres à baies s’avère indispensable pour obtenir de la nourriture, améliorer vos capacités et recharger les PP nécessaires à l’utilisation de vos compétences. Le point commun entre les différentes villes réside dans la présence d’un cœur central regroupant le Centre Pokémon et le PC. Ce dernier propose d’accomplir divers défis afin de gagner des pièces Poké Vie, une monnaie à dépenser dans la boutique du PC pour acheter des objets, débloquer de nouvelles recettes et acquérir d’autres éléments utiles.

Pour obtenir de nouveaux défis et de nouveaux objets dans la boutique, il est impératif d’augmenter la qualité de l’environnement. Pour cela, il faut se lier d’amitié avec de plus en plus de Pokémon et améliorer leur confort. On entre alors dans une boucle particulièrement addictive où la collecte de Pokémon va de pair avec l’optimisation de leur bien-être. Chacun possède en effet ses préférences, que ce soit en matière d’environnement ou de décoration.

La construction de maisons illustre également ce compromis entre créativité et progression fluide. Ces habitations permettent de relocaliser vos Pokémon dans des espaces de vie plus élaborés. Deux options s’offrent à vous : installer des kits préconçus offrant des maisons clés en main aux intérieurs vides prédéfinis, ou bien bâtir directement sur la carte à partir d’une base simple composée de quatre murs et d’une porte.

Des Pokémon plus humain que jamais

Pokémon Pokopia ne se contente pas de proposer des mécaniques de gameplay bien pensées, les développeurs ont également réalisé un important travail sur l’atmosphère. Les Pokémon ne sont pas de simples PNJ errant dans le décor ou une main-d’œuvre gratuite ; ils vivent pleinement autour de vous. Ils jouent ensemble, vous interpellent, vous offrent des cadeaux, réagissent à vos actions et discutent entre eux. Le jeu instaure ainsi une ambiance chaleureuse qui gagne en intensité au fil de votre progression dans les objectifs de repeuplement et de reconstruction.

Il est même possible de capturer des moments uniques en photo ou de partager de courts mini-jeux avec eux. Rarement un spin-off aura autant humanisé les Pokémon, qui bénéficient ici de dialogues particulièrement soignés, tant dans l’écriture que dans la localisation française. On reste évidemment sur un jeu cozy avec des échanges parfois cucul la praline, mais l’ensemble fait aussi preuve de subtilité et d’un humour bienvenu, comme lorsqu’un Machopeur et un Mackogneur admirent leurs muscles tout en parlant musculation.

Visuellement, ce sentiment de communauté est renforcé par une multitude d’animations soignées. On peut citer un Bulbizarre formant un cœur avec ses lianes ou encore un Tygnon frappant passionnément son sac de frappe. Pokémon Pokopia ne cherche pas à impressionner techniquement sur Switch 2, mais mise sur une esthétique « bloc/cubique » favorisant la lisibilité. Cela ne l’empêche pas d’afficher une direction artistique marquée, mignonne, colorée et chaleureuse. La bouille un peu disgracieuse de Métamorph, sa démarche rebondissante ou encore ses membres gélatineux contribuent également à son charme.

La reconstruction se montre d’ailleurs particulièrement satisfaisante grâce à un rendu visuel gratifiant. Une route fraîchement pavée ou une cascade bien intégrée procurent de petits effets « waouh » appréciables. L’ambiance musicale est aussi très bien maîtrisé avec des arrangements « cozy » de thèmes connus de la franchise. Ce qui impressionne le plus de ce côté-là, c’est la grande quantité de CD qui nous laisse diffuser une belle sélection d’OST des opus principaux, et ce dans plusieurs versions (rétro, moderne…). Côté performances, rien de notable à signaler, si ce n’est une profondeur de champ légèrement limitée. Bien qu’il soit possible d’opter pour trois niveaux de caméra (rapproché, normal et éloigné), celle-ci peine parfois dans les espaces exigus, ce qui peut compliquer l’aménagement des intérieurs.

Quid du multijoueur

En matière de prise en main, Pokémon Pokopia se montre suffisamment solide pour rendre les constructions agréables et intuitives. Le jeu anticipe la plupart des besoins afin de nous faciliter la vie, même si certains éléments restent perfectibles. Par exemple, le placement d’infrastructures comme un moulin à eau n’est pas toujours évident, faute de représentation visuelle claire. La gestion de l’électricité peut également poser problème, notamment en raison d’un manque d’informations précises sur la consommation énergétique des installations. Quant au mode souris, il se révèle assez décevant. Il est occasionnellement utile pour des ajustements précis, toutefois il reste moins confortable que les Joy-Con ou une manette dans la majorité des situations.

Comptez environ une quarantaine d’heures pour venir à bout des requêtes liées à l’histoire principale, même s’il est difficile de quantifier précisément la durée de vie. Ceux adhérant pleinement au concept vont facilement y consacrer des centaines d’heures, d’autant que le titre encourage à prendre son temps. Il se base d’ailleurs sur le rythme du monde réel et propose des défis ainsi que des objets journaliers. Pour les plus investis, Pokémon Pokopia inclut également une « île nouvelle », une zone presque vierge en dehors du cadre narratif que vous pouvez modeler de zéro, seul ou entre amis. En plus d’aider vos proches à bâtir leur propre paradis, il est possible d’amener vos Pokémon ou d’inviter ceux de vos amis sur votre partie afin de débloquer des interactions spéciales et d’autres bénéfices que l’on vous laisse découvrir.

Cette méthode ne permet toutefois pas de rejoindre l’île d’un ami si celui-ci n’a pas lancé de session en tant qu’hôte. Pour contourner cette limite, il faut passer par les « îles-nuages », hébergées sur le cloud, qui offrent un espace totalement vierge et accessible à tous sans restriction de présence (à la manière d’un serveur Minecraft). Il est également possible de visiter virtuellement les villes et îles-nuages de vos amis. Dans cette situation, vous pouvez vous y promener et observer les constructions, mais sans pouvoir interagir. De quoi s’inspirer des créations des autres joueurs.