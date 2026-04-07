PlayStation vous invite à jouer les PNJ dans Gran Turismo 7 en vous scannant de la tête au pieds

Qui veut voir sa tête dans le prochain God of War ?

The Playerbase est un programme qui n’acceptera évidemment pas tout le monde et qui concernera uniquement une poignée de fans chanceux à travers le monde. PlayStation va tirer au sort quelques personnes (avant de faire passer des entretiens très sélectifs) pour les inviter sur un plateau afin de les scanner entièrement, pour ensuite reproduire leur apparence dans l’un des jeux des PlayStation Studios. Cela débutera avec Gran Turismo 7, mais d’autres jeux pourront être concernés dans le futur :

« Si jamais vous êtes sélectionné(e) pour intégrer The Playerbase, la première opportunité est liée à Gran Turismo 7. La personne sélectionnée apparaîtra dans GT7 pendant une durée limitée, et participera à la création d’un logo fictif personnalisé et d’une livrée de véhicule unique qui seront ajoutés de manière permanente au menu Présentation. Vous serez invité(e) dans un studio d’arts graphiques pour être numérisé(e) à l’aide d’une technologie de capture 3D de pointe et collaborer avec un graphiste afin de créer votre logo fictif et une livrée de véhicule personnalisés. PlayStation assumera les coûts du voyage pour vous et un(e) invité(e), ainsi que l’hébergement près du studio. »

Pour avoir une chance d’être sélectionné, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site officiel de PlayStation.