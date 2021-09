PlayStation Showcase : Le résumé de la conférence avec toutes les annonces

C’était le grand soir pour Sony, qui présentait son tant attendu PlayStation Showcase après des mois de communications en berne. L’occasion de découvrir tout un tas de nouveaux trailers pour des jeux à venir sur PS4 et PS5, mais pas seulement, tout en faisant le plein d’informations. Voici tout ce qu’il fallait retenir de l’événement.

Des éditeurs tiers très présents

Si la conférence n’a pas débuté de la meilleure des façons, en nous présentant simplement la nouvelle publicité pour la PS5, on a ensuite eu droit à un tunnels de trailers, notamment chez les éditeurs tiers pour commencer.

Et la première grosse surprise de la soirée, c’est le remake de Star Wars Knight of the Old Republic. Bon, grosse surprise, c’est vite dit puisque cela fait un moment que le projet est éventé, mais on a désormais la confirmation que le jeu arrive, avec une exclusivité console pour la PS5 au lancement du jeu. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais il devrait donc bien arriver un jour ou l’autre sur Xbox.

On a ensuite eu droit à une grosse présentation de Project Eve, un jeu d’action coréen spectaculaire qui a confirmé sa sortie en Occident tout en présentant sa version PS5. Les fans de beat’em all seront sans doute intrigués par le projet, qui a dévoilé de belles séquences.

Venait ensuite la présentation de Tiny Tina’s Wonderlands, qui avait déjà été annoncée, mais qui est venu nous montrer son gameplay. Si on retrouvera bien le côté FPS des Borderlands, le ton change radicalement, avec un univers encore plus barré et coloré.

On apprend dans le même temps que le jeu rejoint la longue liste des jeux de début 2022, avec une sortie le 25 mars prochain.

C’était ensuite au tour de Forspoken de se présenter plus longuement. A défaut de pouvoir montrer Final Fantasy XVI, Square Enix a enfin présenter plus de gameplay pour le titre, avec des séquences bien plus concrètes que ce que l’on a pu voir auparavant.

On en découvre ainsi un peu plus sur l’histoire de cette jeune femme envoyée dans un monde fantastique, qui va avoir droit à toute sorte de pouvoirs magiques impressionnant pour se défendre. Sortie au printemps 2022.

On passera rapidement sur le nouveau trailer de Rainbow Six Extraction qui n’avait pas grand chose de nouveau à nous montrer, tout comme sur le trailer d’Alan Wake Remastered, qui a confirmé sa sortie pour le 5 octobre et qui a montré que le jeu a bien été retravaillé, surtout pour ses modèles de personnages.

En parlant de remasters, GTA V a montré sa version next-gen, mais a surtout confirmé qu’elle était repoussée du mois de novembre 2021 au mois de mars 2022.

Venait ensuite un nouvel extrait pour GhostWire Tokyo, qui donne un peu plus de contexte à cette histoire d’exorcisme. En plus de découvrir plus de gameplay, on a aussi eu la confirmation que le jeu sortira au printemps 2022 sur PC et PS5.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est venu nous faire coucou avec un trailer qui s’attarde un peu plus sur l’histoire du jeu, et Vampire The Masquerade – Bloodhunt a confirmé son arrivée sur PS5 en 2021.

Forcément, à une semaine de sa sortie, Deathloop était encore présent pour nous montrer toujours plus d’images, avec un nouveau trailer qui explique à nouveau le concept du jeu.

Parmi les moments qui restent un peu obscurs dans cette conférence, on retiendra le passage de Kid A Mnesia Exhibition, un étrange projet né d’une collaboration entre Radiohead et Epic Games, dont on ne sait pas grand chose pour l’instant.

On s’intéressera donc un peu plus au rafraichissant Tchia, qui nous a offert une vraie bulle d’air frais parmi tous ces jeux bien sombres.

Le titre du studio bordelais Awaceb a présenté ses versions PS4 et PS5 dans un nouveau trailer coloré, où l’on découvre un peu plus en détails les décors de son archipel inspirée de la Nouvelle-Calédonie. Le titre est toujours prévu pour sortir en 2022.

Les PlayStation Studios plus timides, mais un Insomniac Games en forme

C’était ensuite au tour des jeux PlayStation Studios d’être mis sur le devant de la scène. Et quoi de mieux pour commencer qu’un… Remaster ? Oui encore un, et c’est la saga Uncharted qui s’offre une compilation regroupant Uncharted 4 et Lost Legacy.

Bonne nouvelle, ce remaster n’arrivera pas seulement sur PS5, puisqu’il est aussi prévu sur PC. La saga Uncharted va donc être disponible sur PC pour la première fois avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection, et ce dans le courant 2022, un peu après la version PS5, prévue pour début 2022.

Le logo d’Insomniac Games est ensuite apparu à l’écran, et alors que tout le monde s’attendait à voir Marvel’s Spider-Man 2, c’est Marvel’s Wolverine qui a été dévoilé !

Le jeu est pris en charge par l’équipe derrière Spider-Man: Miles Morales, et n’a pour l’instant pas montré de gameplay ni donné d’informations sur sa date de sortie, mais on sait qu’il est en développement sur PS5.

Et pour nous faire croire que c’était tout du côté d’Insomniac, Polyphony Digital a pris le devant de la scène pour présenter Gran Turismo 7 avec un nouveau trailer de gameplay.

On en voit enfin un plus sur le jeu, qui se présente comme un best of de la licence. Et pour ne rien gâcher, on a appris que le jeu va sortir le 4 mars prochain sur PS4 et PS5.

Retour chez Insomniac Games ensuite, qui a tout de même bien confirmé Marvel’s Spider-Man 2 avec un premier trailer en CGI. On y voit bien Peter avec une variante de son costume Iron Spider Armor et ses pattes mécaniques, ainsi que Miles, qui sera a ses côtés.

Les deux Spidey devront visiblement faire face à Venom, confirmé à la fin du trailer. Mais pour découvrir le jeu, exclusivement sur PS5, il faudra attendre… 2023.

La présentation s’est ensuite achevée par le tant attendu God of War Ragnarok, qui a donc confirmé son nom et qui a dévoilé un trailer pour le moins épique. On y retrouve ainsi Kratos en compagnie d’Atreus, légèrement plus âgé que dans le premier opus, qui doivent faire face au Ragnarok et qui vont partir à la recherche de Týr, le dieu de la guerre dans la mythologie nordique.

Cette séquence de gameplay nous montre le retour d’anciens personnages et de nouveaux royaumes, tout en dévoilant de nouvelles capacités pour ce bon vieux Kratos. Ce volet marquera la fin de la série nordique, mais il n’a pas été dit que cela signait la fin de la série pour autant. Toujours aucune date de sortie, mais aux dernières nouvelles, le jeu est bien prévu pour 2022 sur PS4 et PS5.

Voilà tout ce que l’on a pu voir dans ce PlayStation Showcase, qui a laissé une grande place aux éditeurs tiers, qui a montré pas mal de redites et qui montre plus que jamais que la pandémie a repoussé pas mal de projets. On retiendra tout de même de belles annonces, même si tout le monde n’était pas présent.