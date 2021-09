Marvel’s Guardians of the Galaxy montre son histoire en vidéo

Marvel’s Guardians of the Galaxy était l’un des trois jeux Marvel présents lors du PlayStation Showcase (et donc le seul qui n’est ni une exclusivité, ni développé par Insomniac Games). Forcément, il génère moins de hype que les annonces de Spider-Man 2 ou de Wolverine mais il avait tout de même un trailer consacré au scénario, et nettement plus emballant que ce que ce que l’on avait vu pour l’instant.

The Guardians of the Galaxy Halloween Special

La grande menace du jeu semble être l’Église universelle de la Vérité, une secte qui promet d’annuler toute la souffrance générée par la Guerre Galactique qui a eu lieu 12 ans avant les évènements de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Cette bande-annonce est aussi l’occasion d’avoir un peu plus de Cosmo mais surtout de voir le design du Nova Corps par Eidos Montréal.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et même Switch via une version Cloud.