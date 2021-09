Tiny Tina’s Wonderlands dévoile son gameplay et sa date

Très discret depuis son annonce, Tiny Tina’s Wonderlands a fait une apparition lors du PlayStation Showcase pour montrer un peu de gameplay et surtout annoncer sa date de sortie.

Tiny Tina’s Wonderlands est un jeu métal, baby

Tiny Tina’s Wonderlands ne manquera pas sa fenêtre de sortie promise et sortira donc le 25 mars 2022 comme on a pu l’apprendre dans cette bande-annonce sur fond de Baby Metal. On constate tout de même que le gameplay Looter-Shooter ne devrait pas trop changer malgré la tournure plus RPG du spin-off. On peut également entendre les voix de Will Arnett et d’Andy Samberg en plus de celle d’Ashly Burch qui incarne évidemment le personnage-titre.

Difficile de se faire une vraie idée des changements vu la vitesse effrénée en le mode avec les personnages qui semblent se promener sur une carte, l’arc et tout cela. Mais ne croyez pas qu’on ait loupé le caméo de Torgue qui semble donc être le fameux Bardbare teasé depuis le début.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.