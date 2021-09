Star Wars : Knights of the Old Republic Remake annoncé

Sony a démarré son PlayStation Showcase 2021 avec une grosse annonce , celle de Star Wars : Knights of the Old Republic Remake.

Maj : Précisions sur l’exclusivité du jeu.

On est Kontent

La rumeur d’avril dernier avait déjà plus ou moins vendu la mèche mais nous avons enfin l’annonce officielle d’un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic alias KOTOR. Nous avons aussi la confirmations que le studio Aspyr est bien derrière le projet. Cela n’avait pas pour autant rassuré les fans puisqu’ils sont connus pour les portages de Star Wars Jedi Knight II et Star Wars Racer, ou le récent Republic Commando.

Toutefois, d’après ce petit teaser, on imagine que le budget accordé au projet sera à la hauteur de l’un des titres Star Wars les plus marquants du jeu vidéo. Nous n’avons toutefois pas de date pour l’instant mais ce serait apparemment une exclusivité consoles (donc combo PS5 + PC à la sortie).