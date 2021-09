Marvel’s Spider-Man 2 affrontera Venom en 2023

Marvel’s Spider-Man 2 est venu assommer les fans de comics qui n’arrivaient pas encore à se remettre de l’annonce de Marvel’s Wolverine (ah oui et il y avait aussi Guardians of the Galaxy pour celles et ceux que ça intéresse toujours).

Sinon ça va Insomniac, pas trop chargés en ce moment ?

Comme on s’en doutait, on retrouvera à la fois les Spider-Man de Peter Parker et de Miles Morales. Et pour rebooster un peu l’intérêt de l’original niveau gameplay face aux pouvoirs supplémentaires de Miles, Peter a donc des pattes mécaniques d’araignée qui rappellent forcément son costume Iron Spider. La présence des deux héros ne veut pas forcément dire qu’il y aura du multi pour autant.

En effet, le PlayStation Blog parle uniquement d’une aventure épique solo qui se penchera de nouveau sur la vie des personnages derrière leurs masques. Yuri Lowenthal et Nadji Jeter reprennent leurs rôles respectifs tandis que Tony Todd se chargera d’incarner la grande menace de ce jeu, à savoir Venom.

Sauf s’il s’agit principalement d’un prétexte pour donner le costume de symbiote à Peter afin de continuer à le différencier de Miles au niveau de leurs panels de capacités. Et faire du vrai grand méchant celui qui nous est teasé depuis le 1 sans vraiment se montrer pour l’instant…

Insomniac Games sera donc très occupé puisque c’est bien l’équipe du premier Marvel’s Spider-Man qui se chargera de cette suite avec notamment le retour de Bryan Intihar en tant que directeur créatif et de Ryan Smith en tant que directeur du jeu. Jeu qui devrait d’ailleurs sortir uniquement sur PlayStation 5, ce qui serait logique puisqu’il ne sortira pas avant 2023 et qu’il sera grand temps d’enfin laisser la PS4 se reposer.

Rendez-vous donc en 2023 pour Marvel’s Spider-Man 2 sur PlayStation 5.