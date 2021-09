Project Eve confirme sa version PS5 et dévoile 4 minutes de gameplay

Présent au début du PlayStation Showcase 2021, Project Eve refait parler de lui, presque un an après s’être montré au travers d’un trailer centré sur un combat de boss. Encore une fois, nous avons droit à une démonstration de gameplay, accompagné de la confirmation d’une version PlayStation 5.

Le Bayonetta-like rejoindra la next gen

Fidèle à ce qu’il a pu montrer jusque là, Project Eve nous distille une fois encore une séquence énergique bourrée d’action et d’effusion de sang. Le design des monstres particulièrement inspiré et la frénésie des mouvements de l’héroïne continue de nous rappeler les plus belles heures de Bayonetta et Devil May Cry.

Comme vous pouvez l’imaginer, une version PS5 sous-entend un support de la DualSense, et le jeu d’action du studio coréen Shift Up ne déroge pas à la règle. Vous ressentirez alors les sensations du tranchage de l’épée via les retours haptiques, en sachant que d’autre armes encore inconnues en profiteront également.

On apprend quelques détails au sujet du gameplay, avec l’acquisition de nouveaux pouvoirs et objets au fil de la progression, la présence d’une jauge Beta, qui s’accumule à force d’esquiver et de parer. Cette jauge permet ensuite d’effectuer des mouvements spéciaux comme percer les armures des adversaires ou bien interrompre les combos des ennemis.

Une autre jauge, appelée Burst, octroie quant à elle des bonus d’état et la possibilité de déclencher de puissantes attaques. Une palette de mouvements qui ne sera pas de trop pour sauver la Terre plongée dans l’apocalypse, et menacée par les créatures ayant élu domicile.

Hélas, les développeurs ne sont pas encore prêts à donner une date de sortie pour Project Eve, qui arrivera donc ultérieurement sur PS5, PS4, Xbox One et PC.