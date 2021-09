Ghostwire: Tokyo se remontre à nouveau en vidéo avec une fenêtre de sortie

Récemment repoussé à 2022, Ghostwire: Tokyo, développé par Tango Gameworks – le papa de The Evil Within -, refait surface dans un nouveau trailer lors du PlayStation Showcase qui vient de se terminer.

Une nouvelle vidéo dans la bizarrerie la plus totale

Pour le coup, même si le trailer du soft se la joue une fois de plus étrange et mystérieux, nous en savons un peu plus sur son histoire. Nous y incarnerons Akito, se réveillant dans un Shibuya où les habitants ont été anéantis et remplacés par des créatures peu recommandables. Un certain Hannya semble être à l’origine de cela à cause d’un inexplicable brouillard, alors que le bougre dirige une secte fanatique nommée les faceless.

Evidemment, en plus de découvrir ce qu’il se trame, Akito, possédé également par une force surnaturelle, devra partir aussi à la recherche de sa sœur dont sa sécurité semble forcément menacée. Comme nous le montre la vidéo, notre héros dans sa vue FPS, aura différents pouvoirs assez sympas à utiliser, et faisant presque penser aux plasmides dans Bioshock.

Au rayon des autres features, nous pourrons fatalement retrouver des temps de chargements plus rapides, du ray-tracing ou encore les retours haptiques de la DualSense via la version PS5, assurément. Dans son côté énigmatique, Ghostwire: Tokyo pourrait on l’espère surprendre, surtout que les créatures montrées dans ce trailer proviennent du folklore, contes et légendes typiquement japonaises.

On croise les doigts pour que ce soit une bonne surprise, et notez que Ghostwire: Tokyo est prévu pour printemps 2022, sans plus de précisions sur PC et PS5.