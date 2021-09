Forspoken nous présente son gameplay dans une bande-annonce impressionnante

Les rumeurs disaient vrai, et les derniers tweets de l’article principale qui jouera Fray Holland l’avaient teasé, Forspoken a fait une nouvelle apparition lors du PlayStation Showcase du 9 septembre. A cette occasion, le jeu, qui sera exclusif à la console de Sony pendant 2 ans (en plus de sortir sur PC), nous a présenté son gameplay plus en détails dans une bande-annonce dynamique et techniquement impressionnante.

Pénétrez dans un monde étrange

Forspoken, qui on le rappelle, devrait se présenter sous la forme d’un open-world ambitieux et gigantesque, nous emmène dans le monde de Athia, un monde où les rêves et les cauchemars prennent vie, à travers des panoramas qui coupent le souffle. Via ce trailer qui nous conte l’histoire du jeu, on découvre la manière dont Frey quitte une New York enneigée pour se retrouver dans le monde d’Athia, à un instant de sa vie pas évident à l’aube de ses 21 ans.

Dans un post de blog publié pendant la conférence, on apprend alors que « pour avoir une chance de rentrer chez elle, Frey devra affronter les Tantas, de puissantes matriarches destructrices et machiavéliques qui dominent Athia ». On fait d’ailleurs la connaissance de Tanta Sila, la plus redoutable des adversaires que devra affronter Frey pour sauver le monde d’Athia. Pour cela, la jeune femme devra user de pouvoirs magiques qu’elle devra apprendre à maitriser grâce à un gameplay frénétique, accompagnée de son compagnon, Cuff, un bracelet magique doté d’une conscience. Elle fera la rencontre de plusieurs personnages qui l’aideront ou au contraire, lui barreront la route.

On apprend par la même occasion que la musique du jeu a été composée par Bear McCreary qui n’est autre que le compositeur de l’OST de God of War (2018) et de The Walking Dead, ce qui promet des thèmes forts et marquants, avec un mélange de « sons électroniques et contemporains avec une tonalité fantastique », mais également par Garny Schyman, compositeur dans la saga des BioShock.

Pour rappel, l’univers onirique de Forspoken sortira au printemps 2022 sur PlayStation 5 et PC.