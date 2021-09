Deathloop nous en dit plus sur son histoire avec une bande-annonce en français

Il ne reste que quelques jours avant la sortie du nouveau bébé du studio Arkane Lyon, Deathloop, désormais dans l’escarcelle de Xbox après le rachat de Bethesda cette année. En effet, le jeu sortira la semaine prochaine et malgré toutes ses apparitions lors de multiples conférences et previews cet été, le jeu se veut encore très mystérieux dans sa proposition et notamment sur son histoire.

Pour tenter de convaincre les joueurs et joueuses encore frileux, le studio a profité du PlayStation Showcase de ce soir pour nous proposer une toute nouvelle bande-annonce présentant son histoire et en français.

La mort est un nouveau départ

Alors que Deathloop prendra en charge les fonctionnalités de la manette DualSense pour plus d’immersion, cette bande-annonce nous permet d’en savoir un peu plus sur les mécanismes de la boucle temporelle dans laquelle Colt, notre héros est bloqué. Pour rappel, Colt va devoir revivre inlassablement la même journée tant qu’il n’aura pas éliminé les 8 cibles majeures de l’île de Blackreef, les Visionnaires, dont Juliana, une rivale qui voudra l’en empêcher en s’immiscent notamment dans nos parties.

En effet, d’après le post de blog publié dans la soirée, on apprend que l’île est ainsi bloquée dans une boucle éternelle à cause d’une intervention humaine sur une anomalie repérée à l’époque sur cette île alors sans histoires et notamment à cause des fondateurs du programme AEON, vos cibles. A noter que Juliana pourra par ailleurs être jouée par un autre joueur dans un multijoueur asymétrique en ligne.

On comprend également que la relation que Colt entretiendra avec Juliana par radio durant toute l’aventure sera au centre de la narration puisque seuls ces deux-là se souviendront de ce qu’ils vivent à chaque boucle, de quoi en apprendre plus sur les raisons de la venue de Colt sur l’île mais aussi sur les agissements de Juliana.

Deathloop, qui en a profité ces derniers jours pour rappeler ses configurations sur PC, s’apprête également à atterrir dans nos rayons le 14 septembre en exclusivité console d’un an sur PlayStation 5 avant de très probablement débarquer dans le Xbox Game Pass dès la fin du contrat d’exclusivité.