Uncharted: Legacy of Thieves Collection : La compilation arrive sur PS5 et PC et s’offre un court trailer

Si les fans attendaient un nouvel Uncharted, c’est raté. Le PlayStation Showcase a en effet dévoilé Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation regroupant Uncharted 4: A Thief’s End ainsi que son stand alone, The Lost Legacy.

Deux premiers Uncharted à arriver sur PC

Et surprise, ces deux volets sortiront sur PS5, mais aussi PC. Soit une première pour la franchise, qui n’était disponible jusqu’à présent que sur PS3 à l’époque, ainsi que PS4.

Cela dit c’est une bonne nouvelle, les joueurs PC pouvant très bientôt découvrir la dernière aventure de Nathan Drake à la recherche du trésor d’Henry Avery, mais aussi la nouvelle aventure de Chloe Frazer qui en compagnie de Nadine Ross, seront à la poursuite de la défense de Ganesh en guise de trésor. Bien entendu, nos héros ne seront pas les seuls sur ces butins dans ces périples semés d’embûches.

En attendant, et selon le trailer ci-dessus, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, qui regroupera Uncharted: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, déboulera début 2022 sur PS5. Quant à la version PC, elle est en développement avec leur partenaire qu’est Iron Galaxy, pour une sortie bien après la version PS5, sans plus de précisions.