On avait peur qu’il manque le PlayStation Showcase, mais il faut croire que comme le Ragnarok, il était inévitable. Le prochain God of War était bien présent durant la cérémonie, d’une part pour confirmer son nom qui était un faux secret, à savoir God of War Ragnarok, et d’une autre pour dévoiler un trailer dantesque bourré d’images de gameplay.

Boy ! Boooooy !

Oui, Kratos est bien de retour, et s’il s’est bien gardé de nous donner une quelconque date pour son arrivée, il a enfin montrer des vraies images de gameplay, avec des séquences démentielles.

On y voit un Kratos plus agile que jamais qui peut utiliser ses lames en tant que grappin, tout en oubliant de découper des tas d’ennemis à la hache accompagné de Atreus. Ce dernier aura d’ailleurs beaucoup de questions sur son identité, et on ira pas plus loin pour ne pas spoiler celles et ceux qui n’ont pas terminé le premier jeu. Le voyage du père et fils les conduira à la recherche de Týr, le dieu de la guerre dans la mythologie nordique.

On sait en revanche qu’il s’agira de la dernière partie de la série « nordique », et il est intéressant de constater que cela n’a pas été présenté comme la fin de God of War pour autant. Peut être de nouveaux horizons dans de futurs épisodes après God of War Ragnarok ?

D’ici là, on prendra certainement plaisir à jouer à ce prochain épisode, censé arriver en 2022 sur PS4 et PS5. Dernière info, ce nouvel opus sera réalisé par Eric Williams, qui prend la relève de Cory Barlog, épuisé du premier épisode. Ce dernier est toujours dans les parages, et participe bien au développement, mais planche déjà sur un nouveau projet.

Pour des nouvelles infos sur God of War Ragnarok, il faudra maintenant attendre 2022.