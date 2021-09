Alan Wake Remastered nous offre une vidéo pour admirer les améliorations visuelles

Après avoir officialisé son annonce, Alan Wake Remastered dévoile une bande-annonce qui nous permet de constater les apports graphiques de cette version remise au goût du jour.

Alan Wake me up inside

Le chef d’œuvre de Remedy Entertainment va enfin pouvoir être accessible au plus grand nombre et dans une version plus moderne. Alan Wake est un écrivain qui se retrouve à devoir chercher sa femme disparue dans la ville de Bright Falls. Le titre vous plongera dans une ambiance particulièrement prenante qui a forgée la réputation du studio qui nous récemment offert le très bon Control. Alan Wake Remastered comprendra en plus ses deux extensions : « Le signal » et « L’écrivain » et des graphismes en 4K.

Avec ce trailer, on remarque que le travail de remasterisation semble être à la hauteur, de quoi nous immerger encore plus dans cette obscurité macabre.

Alan Wake Remastered sera disponible le 5 octobre prochain sur PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.