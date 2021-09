Radiohead et Epic Games collaborent pour Kid A Mnesia Exhibition avec une sortie en novembre

Parmi les annonces inattendues du PlayStation Showcase, et notamment la révélation d’un jeu Marvel’s Wolverine, nous pouvons noter la présence de ce qui semble être un « jeu interactif » nommé Kid A Mnesia Exhibition. Si ce nom vous évoque vaguement quelque chose, c’est qu’il s’agit d’une collaboration avec le groupe anglais Radiohead qui vient d’annoncer en début de semaine la sortie le 5 novembre prochain, d’un nouvel album d’une douzaine de musiques, dont des inédites, pour célébrer les anniversaires de deux de leurs albums, à savoir Kid A (2000) et Amnesiac (2001).

Quand l’amnésie a bon dos

Si vous vous posez une tonne de questions au sortir de ce (court) trailer, c’est tout à fait normal. A l’heure actuelle, juste après la conférence, nous n’avons aucune idée de ce que nous proposera ce « jeu », qui pourrait tout aussi bien être une extension à l’album, une manière de le découvrir en jouant et en voguant dans des clips décalés du groupe, vue la manière dont sont dépeints les environnements étranges de cette vidéo.

Le peu d’informations ayant fuité au sujet de ce projet se résument en quelques lignes que l’on peut trouver en description de la vidéo de présentation, ou sur le site de l’Epic Games Store : « Un univers digital à l’envers/analogue créé à partir des illustrations et des enregistrements d’origine pour célébrer les 21 ans des albums Kid A et Amnesiac de Radiohead », avec les mots-clés exploration et première personne.

A noter enfin que le trailer de Kid A Mnesia Exhibition indique une présentation/sortie en novembre prochain a minima sur PC et PlayStation 5, de quoi coller avec la sortie de l’album commémoratif du célèbre groupe de rock anglais.