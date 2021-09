Vampire The Masquerade – Bloodhunt arrive sur PS5 en 2021

Vampire The Masquerade – Bloodhunt, le Battle Royale se basant sur l’univers du jeu de rôle, sortira bientôt sur PS5.

PSang

Alors que le titre est entré en accès anticipé sur PC depuis le 7 septembre dernier, on sait grâce au PlayStation Showcase qu’il devrait définitivement sortir en 2021 sur PS5. Nous avions eu l’occasion de l’essayer il y a quelque temps et il nous avait laissé une assez bonne impression. On sait que le genre Battle Royale peut laisser dubitatif, mais force est de constater qu’il offre quelque chose d’assez original avec ses mécaniques vampiriques.

Il reprendra évidemment le lore de Vampire the Masquerade avec les différentes factions, et notamment une ville de Prague offrant une jolie verticalité pour que vous puissiez exercer vos compétences de vampire tout en cherchant du sang frais pour vous renforcer.

Vampire The Masquerade – Bloodhunt sera disponible en free to play en 2021 sur consoles.