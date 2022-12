Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker est un jeu d'horreur en vue à la première personne développé et édité par Frictional Games. Se déroulant à l'époque de la Première Guerre Mondiale, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre le périple du soldat français Henri Clément. Equipé notamment d'un revolver ne contenant qu'une seule balle et d'une lampe dynamo bruyante, celui-ci doit s'échapper d'un bunker désolé tout en étant poursuivi par une étrange menace omniprésente et réagissant à chacun de ses mouvements et des bruits qu'il provoque.