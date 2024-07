Test Nine Sols – À la découverte de la pépite de Red Candle Games

Développé par Red Candle Games, Nine Sols est un jeu vidéo qui combine des éléments de science-fiction et de mysticisme, couplés à un gameplay nerveux qui emprunte ses codes au genre Metroidvania, avec une pointe de Souls-like. Le titre se veut captivant et se distingue par son esthétique, son système de combat précis et son monde immersif. Sur le papier, Nine Sols a tout pour plaire.

Condition de test: Nous avons joué à Nine Sols pendant un peu plus de 15h sur PC. Ce temps de jeu nous a permis d’explorer le titre et d’en découvrir l’histoire.

Une esthétique taopunk dans un monde au lore bien rempli

L’un des aspects les plus marquants de Nine Sols est son esthétique unique que les développeurs appellent eux-mêmes taopunk. Ce style visuel marie des éléments issus du taoïsme avec des concepts de science-fiction dystopique. Le résultat est un paysage visuel à la fois fascinant et déroutant, qui commence dans un cadre rappelant les légendes orientales pour évoluer rapidement vers des temples technologiques construits par une ancienne race de voyageurs spatiaux. Chaque zone du jeu offre une atmosphère distincte, de la sinistre esthétique sci-fi du réservoir d’énergie aux nuances sombres et vertes, aux environnements plus sereins et propres de certains districts. Les arrière-plans détaillés et les animations fluides contribuent à créer une immersion totale, faisant de chaque exploration une expérience visuellement saisissante.

La diversité des environnements est impressionnante, avec des districts allant des réserves d’énergie futuristes aux usines irradiées par des rayonnements rouges et blancs. Une mention spéciale pour le sol virtuel de Lady Etheral, une utopie apparente qui cache de nombreux secrets. Le pavillon des quatre saisons, base d’opération de Yi, offre un contraste agréable avec son esthétique traditionnelle et ses jardins changeant de saison​. Le style artistique de Nine Sols se distingue également par ses silhouettes simples mais reconnaissables, ses couleurs vives et ses animations fluides. Cette simplicité apparente cache une complexité et une profondeur qui rendent le jeu visuellement réussi à chaque instant. L’utilisation d’un style bande dessinée pour certaines cinématiques ajoute une touche unique et renforce l’immersion dans ce monde à la fois ancien et futuriste​.

A côté de cela, l’univers de Nine Sols est riche en histoires et en lore, dévoilé progressivement à travers des textes disséminés et l’exploration des environnements. L’histoire suit Yi, un héros vengeur, dans sa quête pour éliminer les 9 Sols, des dirigeants redoutables de ce royaume abandonné. Les thèmes abordés incluent moult sujet sombres tels que la trahison, la colonisation planétaire et l’élevage humain, ajoutant une profondeur narrative à l’aventure. Cette histoire, le jeu utilise plusieurs moyens pour la raconter : des cinématiques, des conversations et des bandes dessinées, toutes magnifiquement dessinées. Cette approche visuelle renforce l’expérience narrative, rendant chaque découverte et chaque interaction d’autant plus mémorables. L’absence de voix pour les dialogues et la lenteur des cinématiques peuvent cependant parfois casser le rythme du jeu, bien que l’exploration et les interactions environnementales compensent largement ces moments.

Un autre aspect intéressant est la manière dont l’histoire est révélée. Plutôt que de tout expliquer directement, le jeu utilise l’exploration et les interactions avec les PNJ pour dévoiler progressivement les détails du lore. Cette approche encourage les joueurs à s’immerger pleinement dans le monde du jeu et à découvrir ses secrets par eux-mêmes.

Un gameplay précis et punitif

On peut le dire, le gameplay de Nine Sols nous fait quelque peu penser à celui de Sekiro. En effet, celui-ci met l’accent sur la parade et la déflexion des attaques ennemies. Chaque combat ressemble à une danse complexe où le joueur doit maîtriser le timing des parades, des attaques et des esquives pour triompher. Les talismans explosifs ajoutent une couche de stratégie, permettant des attaques à haute puissance après une parade réussie. La difficulté du jeu est intentionnellement élevée, obligeant les joueurs à apprendre et à perfectionner chaque rencontre ennemie. Les boss, bien que visuellement impressionnants, peuvent être critiqués pour leurs attaques parfois « téléphonées », rendant certains affrontements moins excitants que les combats contre des ennemis ordinaires. Toutefois, cette difficulté ajoutée contribue à la satisfaction ressentie après chaque victoire, rendant les succès d’autant plus gratifiants.

En plus des combats, le jeu propose des séquences de plateforme exigeantes où Yi doit utiliser des parades aériennes pour rebondir sur des nœuds lumineux, des crochets pour atteindre des zones élevées, et des esquives pour éviter les attaques ennemies. Les compétences de Yi se débloquent progressivement, ajoutant de la profondeur et de la variété au gameplay au fur et à mesure que le joueur progresse, comme c’est le cas pour tout bon Metroidvania. En parlant de bon Metroidvania, Nine Sols offre une exploration non linéaire avec des zones interconnectées. Les joueurs débloquent progressivement de nouvelles compétences, telles que le double saut et le dash aérien, qui permettent d’accéder à des zones auparavant inaccessibles. Ce mécanisme encourage la re-exploration et la découverte de raccourcis et de secrets, enrichissant l’expérience globale du jeu​. La carte du jeu peut cependant être critiquée pour son manque de clarté et de précision, rendant l’exploration parfois inutilement frustrante.

Le jeu introduit également un système de progression basé sur la collecte de « Jin », l’équivalent des âmes dans un certain Dark Souls. Les joueurs perdent leur Jin à chaque mort et doivent les récupérer sur leur cadavre. Les points de compétence sont gagnés au fil des combats et permettent de débloquer de nouvelles capacités pour Yi, augmentant ainsi sa puissance et sa polyvalence en combat. Un autre élément clé du gameplay est la gestion des talismans et des points de compétence. Les joueurs peuvent équiper différents talismans pour améliorer leurs capacités et personnaliser leur style de jeu. Les points de compétence, quant à eux, permettent de débloquer de nouvelles compétences et de renforcer Yi, faisant de chaque session de jeu une opportunité d’améliorer ses capacités et de mieux affronter les défis à venir.