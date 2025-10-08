Test EA Sports FC 26 – Le roi du foot, c’est presque lui

7.5

Jaquette d'EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Date de sortie : 26/09/2025

  • Un mode carrière tout aussi complet que FM...
  • Les deux gameplays différents pour certains modes
  • Le mode rush qui permet enfin de jouer le gardien
  • Une interface bien plus épurée sur tous les modes
  • La construction du jeu plaisante sur la jouabilité réaliste et compétitive
  • Les nouvelles animations rendant le jeu plus léché et crédible
  • Les modes Clubs et UT, une légère refonte qui fait plaisir
  • ... Qui pourrait dépoussiérer encore dépoussiérer certains éléments
  • Un contenu qui ne bouge pas tant que ça
  • A quand une refonte du mode saisons en ligne ?
  • Les gardiens irréguliers sur les deux gameplays
  • Encore les éternels soucis de licences sur certains clubs
7.5

Sans révolutionner quoi que ce soit, EA Sports FC 26 continue encore son bonhomme de chemin en étant un bon jeu de football. En proposant deux types de gameplay et en ajoutant quelques nouveautés pour chacun de ses modes, EA Sports semble prendre la bonne direction pour contenter tout le monde, et c’est appréciable. L’éditeur a aussi fait quelques efforts sur le gameplay, afin de coller le plus possible à la réalité, et notamment sur le mode carrière, comme sur le gameplay réaliste. Mais avec tous ces efforts consentis, preuve que les développeurs écoutent leur communauté, le titre retombe encore dans certains de ses travers. Certains modes existant depuis longtemps ne bougent pas, obtenir toutes les licences est compliqué et le gameplay souffre encore de nombreux écueils, dont en ligne, où défendre ou se prendre des contres favorables devient parfois pénible. Reste que malgré ces nombreux défauts que l’on peut lui reprocher, dont celui des micro transactions encore présentes, EA Sports FC 26 fait mieux que son prédécesseur, et on lui met un bon point sur le système d’archétype, qui fonctionne bien. Ce ne sera toujours pas une révolution certes, mais le titre nous donne espoir pour les prochaines années.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

